Fin de semana largo en casa: seis de cada 10 sanjuaninos se quedará en la provincia

Ya no queda nada para un fin de semana largo . Con dos feriados cerrando la semana, más el fin de semana, hay algunos que disfrutaran de cuatro jornadas de descanso. Mientras algunos aprovecharan para viajar, la mayoría se quedará en la provincia, por distintos motivos.

El 21,5% de los lectores (1.523 votos) indicó que no viajará debido a que, pese a los feriados, debe trabajar durante algunas de las jornadas que se aproximan. La mayoría que indicó no viajar, el 40,3% de los lectores (2.861 votos) señaló que no hizo planes de viaje por falta de dinero.

Mientras tanto, el 19,7% de los lectores (1.396 votos) aseguró que tienen planeado viajar dentro de los límites provinciales, visitando quizás algún departamento alejado; y el 18,6% de los lectores, es decir, 1.317 votos, indicaron que viajarán, pero fuera de la provincia, aprovechando que son varios días los del fin de semana largo.

Quienes se queden en la provincia tendrán varias actividades para disfrutar en familia, entre las que se encuentran en Desafío Punta Negra, la Peña Queer en el Conte Grand, ferias de artesanos, y las fechas del Mundial Sub20 de Fútbol que se disputa en la provincia, con la selección dirigida por Mascherano como anfitriones.

Además, desde las cámaras que nuclean a los comercios sanjuaninos decidieron permanecer con sus puertas cerradas el jueves 25 de mayo, mientras que el viernes 26 la propuesta es atender con normalidad, aprovechando el flujo de turistas que llegan por la competencia deportiva, por lo que los sanjuaninos tendrán otra opción para disfrutar fuera de casa.