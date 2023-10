En la segunda mitad del año, la instalación de equipos de GNC cayó 60% en San Juan

La inflación y la crisis económica que afectan al país, han generado la caída de la actividad en distintos sectores. Ahora se conoció que la venta de equipos de GNC cayó hasta 60 por ciento en San Juan en lo que va de la segunda mitad del año. Desde el sector afirman que la gente no tiene dinero para realizar esa inversión, aunque la actividad se ha mantenido estable en relación a la renovación de obleas, lo que es obligatorio por ley.

"La caída en las ventas ronda el 60 por ciento y la realidad es que la gente no puede comprar los equipos, entre el aumento de sus precios, el uso de las tarjetas de crédito que no tienen cupo, se hace un combo difícil de acceder", comentó sobre el tema Guillermo Vila de Willy GNC, según informó el diario La Provincia SJ. Y agregó que “ante los aumentos, estamos imposibilitados en aumentar la mano de obra. En mi caso particular, estamos cobrando el mismo valor por la mano de obra desde febrero-marzo. La estrategia es mantener la cartera del cliente que tenemos”.