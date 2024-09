En detalle, cómo es el escudo antidengue con el que se arma San Juan

“El vector –en referencia al mosquito aedes aegypti que transmite el dengue- está en la provincia. Sin embargo, no hay circulación viral. Lo sabemos porque no interrumpimos el sistema de vigilancia. De hecho, esta semana hemos recibido tres notificaciones de casos sospechosos, pero todos resultaron negativos. Desde junio de este año hasta ahora, no hemos detectado casos positivos”, comentó a Tiempo de San Juan la jefa de Epidemiología, Liliana Bertoni. Y recordó que, en departamentos de provincias del noroeste y noreste del país, la circulación no se interrumpió nunca.

Teniendo en cuenta esa situación, la funcionaria indicó cuál es la batería de medidas de prevención que implementa San Juan para tratar de que el impacto de la enfermedad sea el menor posible el próximo verano.

Vacunación

Hace poco más de una semana, el gobernador Marcelo Orrego anunció que la provincia compró 42.000 vacunas contra el dengue, que colocarán a 21.000 sanjuaninos, que recibirán las dosis del esquema establecido. Se trata de personas entre los 4 y 59 años que hayan tenido dengue anteriormente y que estén registrados en el sistema SISA (unas 2.500 sanjuaninos aproximadamente). A los que se sumará luego el personal de salud del sector Público, el personal del sector privado que desempeñe sus tareas en sectores de internación clínica y los trabajadores de las fuerzas de Seguridad.

image.png

Al respecto, Bertoni indicó ahora que aún no hay fecha concreta sobre el inicio de la campaña, porque eso depende del envío de las dosis por parte del laboratorio japonés Takeda, que es el que dota de vacunas a todas las provincias que han realizado compras. “Esperamos estar comenzando a vacunar en la segunda quincena de octubre, si todo sale según lo previsto y recibimos las dosis. Para eso, en los primeros días del mes se abrirá el proceso de inscripción”, sostuvo.

La funcionaria recordó que, para eso, se dará a conocer el código QR a través del cual podrán anotarse y solicitar turnos quienes ya padecieron la enfermedad. “Al acceder a ese código, deberán llenar un formulario con sus datos, nombre, apellido, documento y mail. A partir de ahí chequearemos si su contagio fue notificado en el SISA o no y se comunicará por mail a cada uno. En caso de que la persona haya tenido dengue, pero su caso no haya sido notificado, los orientaremos sobre cómo seguir. Se analizará cada caso”, explicó la epidemióloga al respecto.

image.png

En cuanto al lugar en que se vacunará a cada grupo, indicó que, a las personas que ya tuvieron la enfermedad se las notificará sobre su turno y deberán presentarse en el Vacunatorio Central. Al mismo lugar deberá ir el personal de salud del ámbito privado. Mientras que, el personal de salud del sector público será vacunado en la institución en la que trabaje y para el personal de Seguridad se habilitará tres centros en distintas zonas de la provincia, que aún se están definiendo.

Repelentes y medicamentos

Otra de las acciones que ha realizado la provincia es la adquisición, a través del Ministerio de Salud, de repelentes y paracetamol. La medida, que se tomó ante la escasez de repelentes que se advierte en el país, permitirá dotar de estos elementos a cada persona que sea identificada como caso sospechoso.

“De ese modo, nos aseguraremos de cada paciente pueda realizar, en su propia casa, el bloqueo químico. Es decir, que pueda protegerse de las picaduras de mosquitos para evitar contagiarlo y que luego ese insecto traslade la enfermedad a otras personas”, explicó Bertoni.

Folletería en los ingresos a la provincia

image.png

“Al no haber circulación viral sabemos que los primeros casos de dengue que detectemos serán importados. Por eso, iniciamos una campaña destinada a las personas que ingresan a la provincia”, detalló la Jefa de Epidemiología.

Lo que hizo entonces fue imprimir 20.000 folletos que son distribuidos en la Terminal de Ómnibus y el aeropuerto. Luego, la misma campaña se desarrollará en las rutas de ingreso a la provincia. A través de ellos explican a las personas que llegan cuáles son los síntomas a los que tienen que estar alerta y cómo actuar y dónde asistir en caso de detectarlos.

Campaña en las escuelas

Teniendo en cuenta la premisa que de que cada familia debe tomar medidas en su propia casa para prevenir el impacto del dengue, el Ministerio de Salud planea una tarea conjunta con el de Educación, buscando que los niños sean multiplicadores de información.

image.png

Al respecto, Bertoni comentó que, “la prevención empieza por casa. No es un chiché, si no hay mosquitos no hay dengue. Los huevos están, hay que limpiar el espacio personal, el patio, cortar el pasto para ver qué quedó, qué recipientes, hasta en las tapitas de gaseosa que haya tiradas puede haber huevos de mosquitos. Entonces, es fundamental la higiene del domicilio y peridomicilio. Por eso, estamos organizando una jornada escolar de información sobre prevención, de la cual participarán todas las escuelas, el mismo día”.

El proyecto se llamará “En la escuela hablamos de dengue” y si bien aún no hay una fecha precisa para su desarrollo, las autoridades esperan poder realizarlo antes de que finalice el ciclo lectivo.