El UPD de los estudiantes sanjuaninos terminó con 7 clausuras y un dato que causó una grata sorpresa

En ese contexto, detalló que, a lo largo de toda la tarea hubo aproximadamente 15 intervenciones y 7 clausuras motivadas por el consumo de alcohol, por la presencia de menores que se encontraban sin la supervisión de adultos o porque lo lugares no contaban con las medidas de seguridad correspondientes.

En cuanto a las zonas donde se registraron estos casos, indicó que fueron Rawson, Zonda y la zona de Médano de Oro.

Por otra parte, el funcionario destacó un detalle que llama la atención: “Hemos trabajado desde las 18 de ayer y durante toda la madrugada y, afortunadamente, no hubo ningún tipo de pleitos ni problemas. He asistido a casi todos los lugares y no he notado ningún joven que esté con intoxicación etílica”, indicó.

Y agregó: “Consideramos que el operativo ha sido exitoso porque, después de constatar la situación con los hospitales, hemos determinado que no se ha registrado ningún siniestro vial, accidente o lesión durante las horas en las que se desarrollaron los festejos y luego de ellos”.