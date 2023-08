El uñaquismo reactiva la megaobra del Penal de Ullum, ¿cuándo reinicia?

Así lo confirmó este martes el ministro de Obras provincial, Julio Ortíz Andino: "el penal de Matagusanos está en un estado de neutralización la obra, readecuando el proyecto en función de nuevas solicitudes por parte de la Secretaría de Seguridad. Ya está concluido ese nuevo proyecto, se ha aumentado en una importante cantidad de celdas y ya hemos acordado también prácticamente los valores con la UTE que está trabajando", dijo en diálogo con AM 1020, sobre los detalles que permiten retomar los trabajos.

El ministro uñaquista incluso le puso fecha al reinicio de la obra. "Estimamos que vamos a dejar todo escrito y a partir de septiembre, octubre, más tardar se reinician las obras en el penal de Matagusanos".

Si bien no trascendieron los detalles de cómo quedó readecuado el proyecto, oportunamente Ortíz Andino aseguró que los cambios permitirían duplicar la capacidad del nuevo edificio penitenciario. "Vamos a pasar de un penal con capacidad para 600 reclusos a uno con capacidad de 1.300 con pocas modificaciones del proyecto", había afirmado.

image.png El Penal de Ullum se construye en el llamado Camino de Matagusanos. Lo primero que se hizo fue el cierre perimetral.

El parate de la obra se conoció en noviembre del 2022, cuando el ministro aseguró que le habían pedido al grupo de constructoras a cargo de la obra una "neutralización" de los trabajos durante 60 días para redefinir el proyecto. Ese tiempo se extendió hasta el presente, por lo que el anuncio de la reactivación genera gran expectativa, no solo por lo estratégico del proyecto sino por la mano de obra a generar.

La obra se adjudicó en 2019 por 2.000 millones de pesos y el costo actual ronda entre los 15.000 y los 20.000 millones. Un detalle no menor es que la obra del Penal de Ullum se hará con fondos provinciales, cuando inicialmente se habían planteado con ayuda nacional.

Historia de idas y vueltas

La construcción del Penal de Ullum tiene una accidentada historia. En 2020 el Penal de Ullum, una de las apuestas más resonantes de la provincia dada la envergadura social -para descomprimir el Penal de Chimbas- e inversión que representa, fue uno de los proyectos que más peleó San Juan para empezar su construcción. Tras fuertes gestiones, el uñaquismo consiguió apoyo nacional para financiarlo. Incluso, tras la visita del presidente Alberto Fernández, el ministro Ortíz Andino, dijo que los trabajos se habían iniciado el 1 de septiembre de 2020. Pero no hubo mucho avance en el terreno, lo que obligó al Gobierno local a intimar a la UTE, lo que devino en una reasignación de tareas. Era tan notoria la demora que el propio Sergio Uñac se quejó en público.

Así, con solo un 3,3% de avance, en agosto de 2021 se hizo cargo la nueva UTE conformada por Mapal, Galvarini y Cicon. Esta última empresa fue la única que quedó en pie, ya que la UTE original estaba conformada por Cicon, Daz, Chiconi y Sat, estas tres últimas salieron del juego.

image.png Así se planteó en la maqueta el Penal de Ullum terminado.

El dueño de CICON, Damián Escobar, en una nota con Tiempo de San Juan publicada en abril de 2022, se refirió a esta demora y la relativizó: "No era el que él (Uñac) esperaba por motivos propios de su gestión, pero son los tiempos lógicos para una obra que es como si fueran 50 barrios. Normalmente a nosotros preparar una carpeta para un barrio nos lleva hasta dos años, y estos son los tiempos normales".

Luego, en septiembre de 2022, Ortíz Andino informó que había complicaciones en la obra. "Estamos con algunos problemitas pero no por cuestión de fondos sino porque la obra se licitó con un concurso de diseño en dónde ni siquiera fue un anteproyecto en su momento, posteriormente se debía realizar el proyecto ejecutivo con estudios que no eran de San Juan sino de afuera, porque así ganaron el concurso en su momento, en plena pandemia. Y eso hizo demorar mucho el proyecto ejecutivo y obviamente empezaron a verse áreas específicas que fueron redimensionándose, una de ellas es la propia área de salud que tiene prácticamente un micro hospital allá dentro. Ya está prácticamente concluido ese proyecto pero con un monto muy superior a la oferta que en su momento teníamos. Por eso estamos en conversaciones porque nos sería imposible hacer una inversión tan grande, así que estamos analizando esa hora en particular", informó el funcionario en ese entonces.

Después, se confirmó que los trabajos entrarían "en neutralización" hasta nuevo aviso, para readecuar los espacios.