El sanjuanino que colgó la mochila de delivery para recorrer Sudamérica en bicicleta

El 14 de mayo, cuando en San Juan no se hablaba de otra cosa que no sea de las elecciones provinciales, Germán Reta terminaba de acondicionar su bicicleta mountain bike para partir rumbo a la Quiaca. Ese día iniciaba la travesía que había soñado toda la vida, pero que recién con 32 años se animaba a emprender. Había dejado su laburo como guardavida y delivery de Pedidos Ya cuando se decidió recorrer Sudamérica en bicicleta. Hoy, casi un mes después de haber partido de su Rawson natal, ya lleva miles de kilómetros recorridos y un sinfín de historias vividas.

"La idea nació hace mucho tiempo. Tengo amigos que han hecho viajes de este tipo en bicicleta,pero por cuestiones personales no podía acompañarlos. Era una deuda que tenia hasta que me animé. Cuando lo fui contando, había gente que no podía creerlo y me decía que estaba loco. Otros me desearon lo mejor. La verdad es que fue una mezcla de sensaciones", le contó el protagonista a Tiempo de San Juan.

Elegí hacer el viaje en bicicleta porque es mi medio de transporte, con el que me manejaba para todos lados en San Juan y me ha dado tantas satisfacciones. Elegí hacer el viaje en bicicleta porque es mi medio de transporte, con el que me manejaba para todos lados en San Juan y me ha dado tantas satisfacciones.

0fa43cae-569e-4ebf-b757-1e54619618f9.jpg

El viaje para Germán arrancó el domingo 14 de mayo, aunque la aventura en sí inició un par de horas antes: "La previa fue armar lo que son los bolsos y las alforjas. Luego empecé a cargar las cosas con mucha incertidumbre. Por momentos sentía que llevaba poco y otras veces mucho. Lo que no podía faltar es la ropa, la comida, con qué cocinar, el agua, recipientes para llevar agua, el protector solar y las herramientas para arreglar la bici. Por suerte hasta el momento no las usé, pero están ahí por las dudas".

Su primer destino del viaje que planea terminar en cinco meses fue Jujuy. De allí pedaleó hasta Bolivia, siempre con 30 kilos en sus "piernas". Eso es lo que pesa la carga, entre la bicicleta y los bolsos. Según contó, el primer tramo que pedaleó fueron 40 kilómetros. Luego armó campamento al costado de la ruta y continuó al día siguiente: esta vez, fueron 80 kilómetros a bordo de la bicicleta ."A veces te toca todo llano, otras subidas y bajadas. Voy jugando permanente con eso. Trato de pedalear hasta donde den las pierdas o la cabeza. Si no puedo más, busco un lugar para armar la carpa o si estoy cerca de un pueblo, voy a un hospedaje y trato de descansar".

a57fad49-8a25-4afd-a23a-e4a5afc87a3f.jpg

Su día arranca a las 7 de la mañana y por lo general, termina tarde. Dice que cuando le toca pagar un hospedaje, trata de aprovecharlo al máximo. Ya en la ruta, se extraña y mucho la cama. Respecto a su alimentación, "nunca faltan las lentejas, el arroz, la fruta o frutos secos, y algo dulce. "Respecto al baño, aconsejo que para este tipo de travesías las toallitas húmedas son lo mejor (risas)".

Vivo de mis ahorros, de lo que trabajé en el verano como guardavida y delivery. También apliqué El Cafecito, donde la gente me está dando una mano enorme para pagar la comida y el hospedaje.

b3d3d34b-50b7-4075-89fe-feb5c1bd0a31.jpg

Germán cuenta que la gente que se cruza en su camino es de lo más amable con él. Incluso hubo una familia que lo hospedó gratuitamente en su complejo y hasta lo llevó a comer. "En todos lados me reciben igual. La gente es muy atenta y me dice por dónde andar y por dónde debo tener cuidado. El trato es muy bueno, aunque te topas con gente más cerrada y que no es como nosotros, no tienen el calor del argentino", agregó.

Mi objetivo es desafiarme a mí mismo; ahora voy a Ecuador y, como sueño mayor, quiero llegar a Colombia.