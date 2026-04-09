Lo que comenzó como una escena de crueldad que conmovió a San Juan, tuvo en las últimas horas un desenlace esperanzador. El perrito que había sido abandonado en Barreal -Calingasta- , ya tiene una nueva familia y un nombre: ahora se llama Topo.

Video impactante Inhumano: denuncian que un hombre abandonó a su perro en plena ruta sanjuanina y el animal casi es atropellado

El caso había tomado estado público días atrás, luego de que se difundiera un video en el que se veía a un hombre abandonar al animal al costado del camino. En las imágenes, el perro corría desesperado detrás del vehículo -un Ford Ka- sin comprender lo que ocurría, quedando expuesto al tránsito y generando una fuerte reacción de repudio en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2042283827939233916&partner=&hide_thread=false El perrito abandonado en Calingasta tiene nueva familia y nombre: "Hoy Topo ya no corre detrás de un auto"



Video gentileza: Facebook Jésica Guardia pic.twitter.com/Rt9uwsENeg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 9, 2026

En aquel momento, no había precisiones sobre su paradero. Sin embargo, la intervención de proteccionistas de la zona cambió el rumbo de la historia. El animal fue resguardado, recibió cuidados y comenzó un proceso de recuperación.

La novedad fue confirmada a través de redes sociales por una usuaria que siguió de cerca el caso. Allí se informó que el perro fue adoptado por un vecino de la zona, Mario Pastén, quien decidió brindarle un hogar.

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“Hoy tenemos una gran noticia”, expresó en la publicación, donde detalló que el rescate fue posible gracias al compromiso de quienes no miraron para otro lado. En el mismo mensaje destacaron el cambio en la vida del animal: “Hoy Topo está bien. Hoy Topo tiene una familia. Hoy Topo ya no corre detrás de un auto que se aleja, hoy corre hacia una vida llena de amor”.