El modelaje infantil: cuidados y tips para que la experiencia sea la mejor

Soledad Tassi, modelo, productora y propietaria de Soledad Tassi Model School, sumó su experiencia para de una manera directa guiar a los chicos, pero principalmente a sus padres o tutores, que quieran experimentar el mundo del modelaje.

“En el rubro del modelaje para los niños todos los cuidados son pocos. Es un trabajo en donde tienen la máxima exposición ellos en su imagen, donde los padres suelen mandar datos exactos de teléfono, dirección, todo a agencias o personas que se dicen llamar productores, representantes, etcétera, y por ahí sin haber investigado quiénes son. Hay un límite muy finito en lo que es el trabajo serio y en caer en la trampa de gente que no tiene el más mínimo escrúpulo ni el más mínimo código en lo que es el trabajo”, expuso Sole como primer consejo.

A renglón siguiente, la reconocida productora explicó: “Si los padres no saben exactamente qué es lo que deben y no deben hacer y qué es lo que corresponde y no, es un riesgo impresionante. Por eso los cursos son importantísimos. Son más de capacitación para los padres que para los hijos. En los cursos no van los niños solos, en los cursos van con los papás, porque son ellos los que tienen que tomar conciencia, saber cómo presentarlos, saber cómo cuidarlos. Más allá del cuidado físico de ellos y de su presentación, su book, sus fotos, es el cuidado del niño en sí. A dónde llevarlo, nunca dejar solos a los niños, jamás. Aunque vean que haya mujeres o que haya equipos, nunca dejar a los niños solos. Cómo presentarlos en los castings, en los scoutings, es de máximo cuidado. Por eso justamente es tan importante el tema de que estén capacitados los padres”.

En cuanto a las aptitudes que tienen que tener las niñas y niños para incursionar en este universo, Tassi aseguró de manera clara que “todos los niños pueden aprender porque hay productos para todo tipo de niños y tiene que haber un modelo que represente el consumidor de ese producto. Así que, como hay de todo para todos los niños, cualquier niño puede ser modelo”.

“El modelaje es de cero a lo que dé la edad y a lo que dé el carisma del modelo. Muchísimo más allá de lo que sean las características físicas. Sí, obviamente, tiene que tener el niño carisma, personalidad y ganas de trabajar en ese rubro porque si no ya estarías obligando a un niño a hacer algo que si no es divertido no tiene sentido. Ese sí es un requisito, que él se divierta y que le guste el trabajo y obviamente tenga la personalidad para transmitir lo que se necesita en una publicidad o en una propaganda. Es importante que siempre se tenga en cuenta la opinión de los niños. Si a ellos les gusta este rubro, les gusta modelar, jugar con las cámaras, les gusta verse en fotos, les diría a los padres que lleven a un curso de modelaje para que ellos aprendan”, añadió la también modelo.

Dentro del mismo tema, Soledad advirtió sobre lo que puede generar en un chico el ser obligado a exponerse en el modelaje: “Si el niño no está a gusto y no está cómodo en el trabajo, es en vano que lo lleven porque no lo van a disfrutar y van a terminar con una especie de odio frente a la exposición. Le van a provocar timidez, van a provocar que el niño se vuelva más introvertido. Si el niño tiene éxito va a ser conocido, pero, por el otro lado, tiene la crueldad de que le pueden hacer mucho bullying. Muchos niños modelos o actores han sufrido mucho bullying por envidia de los compañeritos. Y, por otro lado, está el peligro de este tema de la trata. Puede que vayan a exponerlos o que vayan a explotarlos si los padres no son padres presentes. Siempre, pero siempre el padre o la madre tiene que estar al lado del niño”.

Sole Tassi dictará un curso de modelaje infantil que comienza el 2 de marzo

“Si uno ve la película ‘Sonidos de Libertad’, en la primera escena se ve a un padre que lleva a sus hijos a un casting para que sean modelos. Y como él no tiene experiencia, y no sabe cómo se manejan en ese ambiente, le roban a los niños. Ahí está el ejemplo más claro de lo peligroso que puede ser el modelaje en los niños, sumó la productora.

Por último, y en cierto tono de conclusión, Sole Tassi expresó: “Bien manejado por agencias de renombre, con el cuidado permanente de los padres, con la capacitación de los chicos -y estos también sabiendo qué es lo que se debe y no se debe hacer, y qué es lo que pueden o no pueden decirles que hagan-, puede ser un trabajo muy lindo para ellos. Con una proyección y un futuro genial. Pero bueno, hay que tener todos esos recaudos”.