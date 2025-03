El milagro de Raúl, el hombre que recibió una descarga de 13.500 voltios, pasó 40 días en Terapia Intensiva y le amputaron los pies

Las luces del Estadio Aldo Cantoni están encendidas por él. Es viernes a la tarde. No hay actividad en el parquet del "templo" deportivo y hasta allí llega Raúl, sostenido de un bastón canadiense. Camina, a paso lento, pero camina. Y sube las escaleras del recinto para sentarse, para contar su historia y cómo su vida cambió de un momento a otro: "Estaba en el puente de Calingasta cuando levanté el volquete del camión y entramos en contacto con el arco de corriente de alta tensión. La carrocería entró en el arco, y cuando yo bajé del vehículo para controlar, me dio la descarga eléctrica de 13.500 voltios".

Fue un 22 de marzo de 1988. Raúl trabajaba como chofer para una empresa privada de minerales, a la que había ingresado tres años atrás, cuando pasó todo. Lo recuerda como si hubiese sido ayer, claro que todo previo al incidente y posterior a las 48 horas que estuvo en estado crítico. "Ese día me levanté temprano y me fui a trabajar. Lo que tenía que hacer era llevar el mineral del cerro, que era sulfato de aluminio, a la planta. Al mediodía almorcé y después continué trabajando. Yo me acuerdo que el accidente pasó cerca de las tres de la tarde. De ahí fue como que se me borró la mente por dos días. Todo lo que sé de ese momento, me contaron, por supuesto", dice.

Su compañero fue el único testigo, fue la persona que lo auxilió y dio aviso a sus superiores. En ese momento, nadie sabía que tan mal estaba. En el Hospital Rawson no pudieron hacer mucho, porque no tenían urgencia para quemados, y por eso decidieron trasladarlo al Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza. Allí los médicos le revelaron a su esposa Marcela que estaba en grave estado, y que había que "esperar" para saber cómo evolucionaba frente al intenso trabajo que hacían los especialistas: "Mi esposa me contaba que yo tenía corriente en mi cuerpo y que los médicos decían que el desenlace podía ser fatal. Encima mi esposa estaba embarazada de cuatro meses, de la nena que hoy tiene 36 años. Tuvo que atravesar todo sola en Mendoza, acompañada de mis padres, pero toda la se la bancó ella. De hecho casi pierde a mi hija".

Raúl recuperó la conciencia dos días después del accidente. Cuando despertó, se topó con su mujer y fue inevitable no hacer preguntas. Entendía poco, pues su último recuerdo fue de cuando bajó de la camioneta, de cuando estaba trabajando. Mientras de a poco escuchaba las respuestas a sus inquietudes, estaba en una camilla, conectado a cables y con vendas por todos lados. Había sufrido tres paros cardiacos y se había quemado el 80% de su cuerpo, además de sufrir la amputación de la pierna izquierda.

"La cantidad de corriente que descargó mi cuerpo fue impresionante, y por suerte me expulsó, porque si me quedo pegado directamente ni la cuento. Lo mío fue un milagro, lo dijo un médico. Porque además de las quemaduras, mi corazón se paró tres veces y salí. Yo quería seguir viviendo. Me aferré a la vida, a mi señora y mi bebé", expresa Raúl.

Para todo lo que le tocó atravesar, su recuperación fue rápida y exitosa. Entró siete veces a la sala de operaciones y pasó casi 60 días en Mendoza, para después volver a San Juan para reconstruir su vida. Claro que fue difícil reencontrarse con otro Raúl. "Me costó mucho verme en las condiciones que había quedado. Costó mucho pero yo gracias a Dios tuve la suerte de tener fuerza para no decaer Ya en los últimos días que estaba en el hospital me llevaron una psicóloga, y lo aproveché mucho. Volví en silla de ruedas y al tiempo empecé a usar prótesis", cuenta.

Raúl hoy tiene una vida muy activa. Tuvo tres hijos (Fabiana, Lucas y Luciana), se hizo cargo de un centro de jubilados y continuó con el básquet adaptado, el deporte que lo ayudó en la recuperación física y también mental. Juega en la Selección Sanjuanina, "Las Águilas", viaja por todo el país por competencias y disfruta como nunca antes del día a día: "Me costó sobrevivir a todo lo que he pasado, desde la descarga eléctrica hasta las amputaciones. Yo jugaba al fútbol, andaba en bicicleta y trabajaba. Se me cortaron muchas cosas, tuve que hacer un cambio del 100%. Pero logré salir adelante. Hoy tengo una vida sana, sin ningún problema. Hoy uno agradece estar vivo".