El IPV prepara el sorteo de alrededor de 90 viviendas que quedaron vacantes

"Estamos entre un 5 y 10% que ya se ha verificado que no cumplían con los requisitos que solicitamos, les habíamos pedido que se inscribieran teniendo en cuenta eso para no quitarle la oportunidad a otras familias pero se anotaron igual. Creo que ante la necesidad participan en todo lo que tenga que ver con la vivienda. En estos días terminamos de revisar la documentación, no es sencillo porque deben traerla primero y nosotros revisarla", informó este martes el titular del organismo, Marcelo Yornet.

La cantidad de vacantes no es menor, porque si es el 10% de los lotes y créditos, son alrededor de 93 techos propios en juego. "Cuando tengamos el número completo vamos a analizar qué hacer con las vacantes. Vamos a ver si se hace un análisis, vamos a ver cómo lo planteamos, ver cómo hacer el sorteo, quizá entre los mismos inscriptos pero quizá vamos a encontrarnos con la misma situación por eso vamos a ver. Son más de 3.000 postulantes que quedaron afuera. Ya comunicaremos si hay otro sorteo y cuándo", indicó Yornet en diálogo con Radio Sarmiento.

El funcionario dijo que las bajas son por varias razones. Una de las condiciones es que la suma de los ingresos formales netos deberán estar comprendidos entre los tres y quince sueldos mínimos, vitales y móviles, acreditando una antigüedad laboral mínima de 12 meses. Muchos de los que quedaron afuera fue por esa razón, otros porque ya son dueños de un lote, y otros cuentan con ese salario pero no pueden certificarlo porque es trabajo en negro, según detalló.

Sobre las bajas, Yornet expresó que "no es que no queramos darle la oportunidad a esta gente sino que necesitamos que sea una obra real, que se termine, todos sabemos qué significa construir una vivienda, menos de tres sueldos mínimos no podemos pedir, porque son muchos gastos y debemos poner un tope en ese sentido para que no queden las cosas inconclusas".

El miércoles 28 de abril, el Instituto Provincial de la Vivienda dio inicio al sorteo de la nueva operatoria y fueron tres jornadas de labor del bolillero de la Caja de Acción Social. Por ese proceso se conocieron los 930 preadjudicatarios o beneficiados por el sorteo.

El programa atiende a la necesidad de las familias sanjuaninas que no posean terreno ni vivienda. El objetivo es brindar la accesibilidad a un lote urbanizado con servicio de agua, gas y electricidad, más la asistencia financiera para construir la vivienda.

La nueva operatoria se estrenará en el Barrio Valle del Sol, en calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, departamento Rawson. El complejo está conformado por 930 lotes. Asimismo, contará con diversos prototipos de vivienda, que podrán ser seleccionados por los/las beneficiarios/as para construir su hogar.

Etapas del Programa

Primera

Inscripción online de los interesados, bajo una declaración jurada que cumplen los requisitos, que se dio en abril.

Sorteo Público que se realizó a fines de abril.

Verificación del cumplimiento de los requisitos del IPV. Evaluación Social de los legajos por las áreas involucradas del IPV. Es lo que está haciéndose ahora.

Aceptación de los postulantes como ahorristas IPV por Resolución.

Segunda:

Formalización de los Contratos de Ahorro Previo con el IPV – Inicio del pago de la cuota de ahorro previo.

Finalizada la obra de los lotes y obtenida la documentación técnica necesaria, el IPV determinará por sorteo el lote con servicios que le corresponda a cada grupo familiar (Siempre que se encuentre al día con las cuotas del ahorro previo)

Las familias seleccionarán uno de los prototipos de vivienda propuestos por IPV para este programa y realizarán la presentación de la documentación técnica para el otorgamiento del crédito.

Evaluación técnica por las distintas áreas involucradas.

Adjudicación en venta del lote y otorgamiento de asistencia financiera por resolución de IPV.

Desembolso del anticipo de la asistencia

Inicio de ejecución de obra por parte del adjudicatario

Según avance de obra, acreditación del 2°, 3° y 4° desembolsos

Inicio de recupero por parte del IPV mediante el pago de la cuota de amortización correspondiente al lote más la asistencia financiera.

Próximo barrio a entregar

Por otro lado, Yornet confirmó que vuelven las entregas de llaves y se reanuda con un esperado complejo habitacional, ubicado en un departamento alejado. Así, este viernes se entrega el barrio Virgen del Rocío, que son 209 viviendas en Albardón. "Fueron sorteadas en 2018 y estamos con mucha emoción y en condiciones de entregarlo", dijo el funcionario. Al acto asistirá el gobernador Sergio Uñac.