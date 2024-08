El drama de una joven sanjuanina que tenía fecha de parto para el sábado 10 y, por un ida y vuelta con la obra social, no puede parir

Una situación desesperante es la que vive una joven sanjuanina que, a estas alturas, ya debería estar en su casa junto a su bebé. Tenía programada la cesárea para el sábado 10 de agosto, pero por un ida y vuelta con la obra social, aún no puede dar a luz. De acuerdo a su relato, ya lleva gastado más de 1.500.000 de pesos y no puede ni siquiera hacerse los estudios prequirúrgicos.

Eso no es todo. La sanjuanina señaló que en el medio de todo su embarazado tuvo varias veces suspendida la obra social porque la empresa no tenía sistema, pagando por afuera algunos estudios (consultas, electros y análisis) que debía realizar por su estado.

La situación empeoró cuando cerca de la fecha programada de parto, le suspendieron otra vez la obra social y tuvo que pagar la consulta con su obstetra y última ecografía, gastando hasta el momento un poco más de 1.500.000 de pesos. Esto también provocó la suspensión de la cesárea, lo más importante.

Según la joven, desde la obra social le respondieron que aún no pudieron computar los pagos y que hay demoras de hasta 72 horas. "Esta mañana no pude realizarme el análisis de sangre, que es el prequirúrgico, porque sigo sin cobertura. Pero según ellos ya la puedo usar. Estoy muy adolorida, no doy más", relató angustiada Micaela, mientras espera que la obra social pueda agilizar nada más y nada menos que el nacimiento de su bebé.