El doloroso mensaje de la esposa del penitenciario que murió en un accidente en Pocito

"Sigo igual con el mismo dolor, y va a llevar tiempo que pueda salir de esto. Sigo sin creer lo que paso no puedo creer como el año pasado para la misma fecha (17/12/21) era la fecha más feliz de mi vida y que en un año después sea la más horrible. No encuentro consuelo, no hay nada que me ayude", escribió la joven en su cuenta de Facebook desde la clínica donde permanece internada.

Por otro lado, la joven agradeció los mensajes de cariño y apoyo que el hicieron llegar desde el momento de la tragedia. "Muchas Gracias por todos sus mensajes de apoyo en este momento tan triste de mi vida, quiero que sepan que he leído cada uno de ellos. Les agradezco por de alguna u otra forma estar presentes", escribió.

El siniestro ocurrió el pasado 17 de diciembre, en el cruce de calle Maurín y Calle 7, en Pocito. Rodolfo García de 32 años viajaba junto a su esposa en un Gol Trend, el cual impactó de lleno contra una camioneta Ford F100, conducido por Carmen Alcaraz, de 47 años.

Tras el siniestro, Rodo, como le decían sus allegados, perdió la vida, mientras que su esposa fue internada e intervenida quirúrgicamente. Por su parte, la conductora de la camioneta también tuvo que ser hospitalizada debido a las diversas heridas que presentaba.