El Carancho de la gente

Si de personajes sanjuaninos se trata, Ramón Fidel Espinoza, más conocido como 'Carancho' , es uno de los más populares en Rivadavia no sólo por el tiempo que lleva al frente su almacén, que son más de 52 años, sino por su histriónica personalidad con la que entretiene a sus clientes.

Su negocio está situado sobre Avenida Libertador, a metros de Meglioli, y por ello no es necesario ser de la zona para haber pasado alguna vez por allí, por el comercio que se llama igual, 'El Carancho'. Es por eso que, orgulloso de la fama que él mismo construyó, asegura entre risas: "Si no conocés al Carancho, no conocés Rivadavia".