Dos profesionales sin pelos en la lengua y una charla para descubrir el placer femenino

Con el marco de seriedad que las expertas imponen, la charla invita a aprender lo que nunca se enseñó. Más allá de los métodos anticonceptivos que oportunamente la generación de treintañeros y + 25 de la provincia tuvieron como educación sexual y que, para bien de las siguientes generaciones, el conocimiento se amplió cuando más tarde se implementó la ESI (Educación Sexual Integral), hay saberes que no fueron compartidos en esos ámbitos y que, para la cuestión, resultan fundamentales. Ni hablar de generaciones anteriores, que no corrieron con la misma suerte y que las experiencias personales fueron escuela.

La historia surgió después de que la médica y la psicóloga especializada en Sexología encontraran puntos en común a través de sus experiencias con pacientes, en la que la desinformación y el miedo en las mujeres se presentaban como una constante. Sobre ello, Amorós refirió a la poca información recibida e, incluso, al enfoque de la misma.

"Aquellas mujeres que, en el mejor de los casos, recibieron educación sexual aprendieron un contenido enfocado hacia los embarazos no deseados, la reproducción y la no reproducción, con una mirada bio médica", sostuvo y amplió: "Es por eso que nosotras proponemos un enfoque distinto, que tiene que ver con el placer y en conocer que hay muchas maneras de vivir el placer, que no hay sólo una y tampoco una correcta".

Frente a las preguntas que circulan en los espacios en los que las profesionales trabajan, descubrieron al menos tres situaciones que se repiten y que representan una limitación para el autoconocimiento de la sexualidad femenina. Una de ellas es la centralización de la penetración y las dudas alrededor del goce cuando el sexo no es penetrativo. Según explica la psicóloga, con frecuencia, las pacientes se preguntan si se puede llegar al orgasmo sólo a través de la estimulación del clítoris.

En un segundo escalón, las dudas surgen a partir del deseo sexual. "Se preguntan cuánto el deseo sexual es normal, si existe una frecuencia correcta", detalla y añade: "Es común que en las parejas heterosexuales, la mujer plantee que su compañero tiene más deseo sexual que ella y, cuando es al revés, se presenta la culpa".

Como tercera vivencia que se ofrece a menudo, la especialista señala a la sensación que más de una mujer experimenta y que se vincula con el "sólo a mí me pasa". "No estás sola, no sos rara, simplemente te falta información y, así como a vos, le ocurre lo mismo a otra. Es por eso que están buenos los espacios para compartir y conocer otras realidades", destaca quien recuerda que, previo a la irrupción de internet en nuestras vidas, la revista Cosmopolitan se usaba como fuente de información para una generación entera, donde los "tips para volverlo loco estaban enfocados hacia el hombre nada más".

La cita es el próximo 29 de marzo, en la clínica Garzón, situada en Av. Córdoba antes de Urquiza, y el cupo es reducido, acorde indica Amorós, que advierte que se pretende un espacio íntimo, cercano, relajado y destinado a aprender. Cuenta que está previsto que se trate de un ciclo de charlas y que todas apunten a lo mismo: a despojar la mirada profesional viciada de prejuicios.

En sus redes sociales (@alexandra.amoros y @ginexredes) , donde también comparten sus conocimientos y proponen una interacción con sus seguidoras, respondiendo consultas frecuentes, las profesionales profundizan en los detalles de la charla.