De sacar la bici a pedir prestado para el remís, tácticas de los sanjuaninos por el paro de colectivos

“Gasté $2.600 para venir a trabajar desde mi casa en Rawson y voy a gastar otro tanto a la vuelta. Aunque no me conviene porque me va a costar más de lo que cobro por el día, no puedo faltar, tengo que cumplir”, se lamentó Abigail desde atrás de un mostrador de un comercio de la Peatonal.

En general, los empleados dijeron que a pesar del paro de los colectivos, no les habían dado la posibilidad de faltar a su trabajo. Fue el caso de un grupo de mozos de una reconocida cafetería, quienes armaron toda una ingeniería para llegar hoy a cumplir con su labor. “Yo tengo una moto, así que pasé a buscar a una compañera que no tenía en qué venir. Y otros dos chicos hicieron lo mismo. Pero una de nuestras compañeras vive alejada del resto y no le quedó más que pedir adelanto de sueldo para pagar el remís”, contó Viviana. Y agregó que, “se entiende el reclamo, pero deberían buscar otro modo de hacerlo porque es un bajón para el resto de las personas que trabajamos”.

Las bicicletas también se pusieron en marcha durante la jornada. “Me vine desde Rawson a trabajar en bicicleta por primera vez. Salí bastante antes por las dudas, pero al final llegué temprano porque no demoré tanto, sólo 20 minutos”, comentó Yanela, quien trabaja en una casa de electro. Una situación similar vivió Ramiro, quien debió salir de su casa 45 minutos antes de su horario de ingreso al trabajo para llegar a tiempo. “Por suerte, acá se decidió que, por hoy, trabajemos en horario corrido para que no tengamos que ir y venir dos veces. Es complicado que hagan paro así, porque la gente que trabaja se mueve en colectivo y en la situación en la que estamos no se puede no venir a trabajar”, sostuvo.

En cuanto al movimiento de taxis y remises, algunos choferes que circulaban por el centro en búsqueda de pasajeros, comentaron que el movimiento de clientes no fue tan importante como esperaban. “Parece que mucha gente prefirió quedarse en su casa hoy para no gastar. La verdad es que ahora, a media mañana, está todo súper tranquilo”, comentó Alfredo mientras esperaba hacer algún viaje en una parada de taxi.

Cabe recordar que, el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comenzó este martes 5 de marzo a las 00 y se extenderá a lo largo de 24 horas. Según indicaron en un comunicado, la medida fue motivada "atento a la medida de fuerza decretada por nuestro Consejo Directivo Nacional y luego de haber agotado todas las instancias de negociación tanto con la cámara empresarial ATAP y el Gobierno de la Provincia, sin haber tenido ninguna solución y negarse la cámara empresaria a firmar el acuerdo de igual manera que en el ámbito del AMBA".