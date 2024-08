Cuándo y cómo se podrá pagar el colectivo en San Juan con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales

El Gobierno Nacional acaba de anunciar que se elimina la exclusividad del sistema SUBE para pagar los viajes de transporte público, por lo que se abre el mercado a otras opciones de pago en trenes, colectivos y subte, entre otros. Esto no elimina la tarjeta SUBE sino que suma nuevas formas de pago de pasaje. En San Juan esta disposición aplicará a la Red Tulum pero no será hasta principios de 2025, según confirmó este miércoles el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina.

¿Cuáles son estos medios de pago? Molina dijo que son "la tarjeta de débito con la cual pagamos en diferentes lugares, la tarjeta de crédito, los teléfonos con tecnología NFC con los que uno por contacto se paga, o sea, los medios hoy que van a estar disponibles se llaman contactless, que son los que uno acerca, no se van a poder pagar con la tarjeta donde pasamos a la bandita, sino con los que se acerca la tarjeta. Para que el sanjuanino lo entienda y no le demos un error en la explicación: se va a poder pagar el colectivo de la misma manera que cuando uno va a un comercio, paga la tarjeta, le cobra y listo".

Además, el funcionario aseguró que "eso es lo que ha informado el Gobierno Nacional, no se van a cambiar los aparatos, no vamos a tener 2, 3, 4 aparatos adentro del colectivo, sino que va a seguir teniendo la misma metodología, la misma terminal SUBE, y con esa terminal SUBE, se va a poder usar cualquier medio de pago que nosotros estemos acostumbrados a usar, o tengamos disponible o tengamos con saldo o crédito en ese momento".

Destacó Molina que "es más importante que podamos llevar precisiones y que el sanjuanino no se sienta asustado, porque dice, che, la tengo, tengo la SUBE, tengo el crédito, ¿qué hago con el crédito? ¿dónde lo paso? No, no, no, la va a poder seguir usando, de hecho la va a tener que seguir usando, hasta la implementación de este sistema".

¿Qué plazos se manejan? "Calculamos que a San Juan le va a tocar la actualización recién para el 2025. Tenemos los meses que queda del año usando solamente la tarjetita de la SUBE. En otros lugares del mundo este cambio ha llevado de uno a dos años. Se usa en algunos otros lugares, no es que vamos a tener un sistema que no se probó".

Precisó el secretario de Tránsito y Transportes local que "Nación Servicios, que es de quien depende la SUBE, nos informa que para septiembre van a haber dos localidades en el interior del país con las que se van a iniciar las pruebas. Nosotros no estamos. No se sabe cuáles son, pero por la cantidad de unidades pensamos que San Juan no va a ser de las primeras. Sino que se va a iniciar en aquellas localidades donde las unidades sean pocas. O sea que el universo de personas con las que se van a ir probando son menores. Después en el programa de trabajo se van a incorporar en la ciudad de Buenos Aires los SUBE, después se van a incorporar los trenes, y de ahí para el 2025 lo que informa la ciudad de servicios es incorporar a todo el resto del país que usa SUBE, que son cerca de 30.000 unidades. Entre las cuales estaría San Juan".

En San Juan son alrededor de 550 colectivos los que implementarán esta novedad, que son todos los que conforman la Red Tulum, a la que prestan servicio 9 empresas.

Esto se sumará a otra mejora que ya se incorporó en San Juan con el uso de la SUBE que es la carga a bordo, que funciona desde este año, que permite al viajero acreditar el crédito de su tarjeta pidiéndoselo al chofer arriba del colectivo, de manera gratuita, ya que esto suelen hacerlo en kioscos y cobran por ello.

No es un "chau SUBE" sino una convivencia de medios de pago

A nivel nacional, la medida fue oficializada por el decreto 698/2024, publicado este 6 de agosto en el Boletín Oficial, en el que se amplía el sistema de percepción de tarifas para permitir la interoperabilidad de medios de pago, entendida como “la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto” para “el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferroviarios de superficie y subterráneo y fluvial de pasajeros y servicios de cablevía”.

Según dispone la medida, que aún no se encuentra implementada, “se fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros”.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron cuáles serán los nuevos medios de pago que se autorizarán próximamente: “En primer lugar, se habilitará el uso de tarjeta de débito, que es lo más fácil y rápido de implementar. En etapas futuras se incorporarán las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales y códigos QR”. De todas formas, como aseguraron desde la dependencia oficial, “son instancias que se irán anunciando a medida que avance la implementación”.

En el decreto se establece que, para implementar este sistema, los transportes “deberán contar con un equipo especial para el cobro de pasajes, o bien dicha tarea debe estar a cargo de una persona distinta de la que conduce”. De todas formas, desde la Secretaría de Transporte aseguraron que la medida “no implica gastos extraordinarios para el Estado Nacional, sino que el financiamiento para la implementación de los nuevos medios de pago será a cargo de los sectores privados”.

Fuentes oficiales también subrayaron que beneficios como la Red SUBE, que permite pagar menos el pasaje al realizar combinaciones de transportes, seguirá siendo potestad de la tarjeta SUBE aun cuando ya se hayan implementado los nuevos medios de pago. Lo mismo ocurrirá con la tarifa social y el boleto estudiantil, si bien en todos los casos el Gobierno Nacional aseguró que la idea es que “a largo plazo pueda incorporarse este beneficio a otros medios de pago”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en su cuenta de X: “Se autoriza ahora el pago con cualquier medio de pago (tarjetas bancarias, código QR, etc.). La idea es que puedas pagar con los medios que ya tenés, como ocurre en los sistemas más avanzados de Europa o EEUU”, aseguró el funcionario. Aunque reconoció que “va a llevar un tiempo la implementación” de este cambio, fue optimista al decir que “el camino se ha abierto”.

