Consiguieron el tomógrafo para el operador de radio que está grave tras un choque en Capital

Hasta este miércoles, Molina estaba internado en el Hospital Rawson. Será trasladado al Cimyn y allí le realizarán la tomografía en la cabeza.

La dificultad para realizar la tomografía se debía al sobrepeso del paciente, quien pesa cerca de 200 kilos. Por este motivo, llegaron a preguntar en zoológicos, en Mendoza y Buenos Aires.

Colecta solidaria

Colegas, amigos y familiares de Molina comenzaron una colecta. Iba a estar destinada a los gastos del tomógrafo y el traslado, pero el entorno del trabajador de radio evaluará qué hacer con el dinero. Quienes deseen colaborar económicamente, el alias es pandy.molina.paz.

capital cristian pandy molina san juan.jpg

Qué dijeron desde el Hospital Rawson

Según informaron oficialmente, el tomógrafo del Hospital está funcionando normalmente. Respecto del caso del paciente de terapia intensiva, se aclaró que pesa alrededor de 250 kilos. El tomógrafo del hospital da servicios a pacientes que están en bariátrica, por ejemplo, pero se los hace bajar a 160 kilos como límite para poder hacerles el estudio, porque ese es el límite del tomógrafo.

Este martes, dijeron las fuentes, a Molina se le intentó de todas maneras hacerle la tomografía y se trabó la camilla por el peso de él y no se pudo hacer el estudio. A la vez, aseguraron que no hay en San Juan un tomógrafo que pueda trabajar con ese peso y existen pocos en el país. De todas maneras, según la opinión médica del nosocomio, no consideran necesario, imprescindible, hacerle una tomografía porque está estable y hacer todo un operativo para intentar llevarlo a otro lugar, subirle un avión y demás, puede ser mucho más riesgoso para el paciente. En este marco, el personal del hospital estaba reunido esta mañana para analizar los pasos a seguir en esta situación.

El siniestro en Capital

El choque ocurrió pasadas las 14:00 horas de este martes. Según informaron, Guadalupe Oddone de San Martín (27) circulaba en su moto Keller 110cc por calle Salta de Sur a Norte, en la esquina con Jorge Newbery dobló e impactó contra un auto Volkswagen Vento que era conducido por Ramiro Kloster (32) y que circulaba por esta calle de Oeste a Este.

capital.jpg

Tras esta colisión, es cuando “Pandy” Molina entra a la escena. Según dijeron desde la Justicia, circulaba en su moto Keller 150cc e impactó contra la moto de Oddone. El mismo cayó sobre el asfalto y sufrió muchos golpes. Según comentaron fuentes policiales, el hombre empezó a perder sangre por la nariz, boca y oídos.

En este siniestro vial trabajó personal de comisaría 2da junto a los brigadistas de UFI Delitos Especiales.