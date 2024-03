Un conocido operador de radio sanjuanino, grave tras protagonizar un triple choque en Capital

El último parte médico dice que tiene fractura temporal de cráneo. Estaría grave, pero estable.

Su hermana, Gisela Molina, expresó que su hermano está crítico y que necesita un tomógrafo por su sobrepeso. "Necesita una tomografía para saber que le pasó en la cabeza. No encontramos un tomógrafo para su peso. No hay y tampoco habría en Mendoza. No se consigue nada y estamos hablando en diferentes lados".

La hermana ha preguntado hasta en zoológicos, ya que algunos tienen tomógrafo para los animales. "Al ser pesado pueden que funcione". Lamentándose siguió diciendo, "Si no hay, hay que esperar no más".

"En una palabra es dejarlo morir", expresó.

Han preguntado hasta en Buenos Aires pero no cuentan con la confirmación si está disponible un tomógrafo. Asegurando que ya está el "OK" del avión sanitario por parte de San Juan.

El siniestro en Capital

El choque ocurrió pasadas las 14:00 horas de este lunes. Según informaron, Guadalupe Oddone de San Martín (27) circulaba en su moto Keller 110cc por calle Salta de Sur a Norte, en la esquina con Jorge Newbery dobló e impactó contra un auto Volkswagen Vento que era conducido por Ramiro Kloster (32) y que circulaba por esta calle de Oeste a Este.

Tras esta colisión, es cuando “Pandy” Molina entra a la escena. Según dijeron desde la Justicia, circulaba en su moto Keller 150cc e impactó contra la moto de Oddone. El mismo cayó sobre el asfalto y sufrió muchos golpes. Según comentaron fuentes policiales, el hombre empezó a perder sangre por la nariz, boca y oídos.

En este siniestro vial trabajó personal de comisaría 2da junto a los brigadistas de UFI Delitos Especiales.