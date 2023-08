Con ganas pero sin dinero, los sanjuaninos se quedarán en casa este fin de semana largo

De acuerdo a una encuesta realizada por Tiempo de San Juan entre sus lectores, el 37,9% de los usuarios señalaron que durante este fin de semana largo no tienen previsto viajar fuera o dentro de la provincia, porque no cuentan con dinero para hacerlo. Un dato no menor es que además el feriado se acopla al Día de las Infancias, por lo que si sobraba dinero este mes se destine en algún regalo para los pequeños de la casa.