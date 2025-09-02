Con dos hitos particulares, se viene la peregrinación de jóvenes al Complejo Ceferino Namuncurá

El próximo domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la 45° hacia el Complejo Turístico – Religioso Ceferino Namuncurá, en San Martín; bajo el lema de este año: “Peregrinos de Esperanza”. El evento que todos los años reúne a miles de adolescentes sanjuaninos, cuenta este año con dos hechos particulares: por un lado, coincide con el calendario con el “Jubileo de los jóvenes” y, por otro, con la Canonización de Carlo Acutis.

Según anunciaron desde la Municipalidad de San Martín en conjunto con el Arzobispado de San Juan, la concentración será a las 7:45hs en la Iglesia Catedral, para dar inicio a la caminata a las 8:30hs.

Alrededor de las 13hs los participantes estarán llegando al Camping Municipal de San Martín para almorzar en el lugar además de tener un momento de descanso para seguir el tramo final del peregrinaje.

La llegada al Complejo Ceferino Namuncurá está prevista para las 17hs, una vez llegados todos los peregrinos se celebrará la Santa Misa.

Durante todo el trayecto habrá puestos de hidratación, atención de primeros auxilios y baños químicos disponibles para los peregrinos. Los puntos de asistencia estarán ubicados en:

La Granja.

Escuela Miguel de Cervantes Saavedra.

Club López Peláez.

Santuario de Schoenstatt.

Esquina de Pico (entrada a San Martín).

Camping Municipal San Martín.

Parroquia San Juan Bosco.

Cabe recordar que, la primera edición de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes se realizó en 1978. Desde entonces, siempre partió desde la Iglesia Catedral, aunque tuvo diferentes destinos:

-Entre 1978 y 2000, la llegada fue en el Cerrillo Barboza, departamento Pocito.

-En 2001, el destino cambió hacia el Villicum, en Albardón.

-Desde 2008, el Complejo Ceferino Namuncurá en San Martín se convirtió en el lugar de llegada y permanece hasta hoy como destino de la peregrinación.

Una edición especial

Este año la Peregrinación Arquidiocesana de la Juventud coincide en el calendario con el Jubileo de los jóvenes y la Canonización de Carlo Acutis.

El Jubileo de la Juventud es un momento dentro del calendario litúrgico significa un momento de acercamiento para los jóvenes con Dios. Durante dicho Jubileo, los fieles adolescentes encuentran una renovación espiritual para con Dios, como así también de reconciliación con Él.

La Canonización de Carlo Acutis significa el primer Santo millenial de la Iglesia Católica. Nacido en Londres, Inglaterra, el 3 de mayo de 1991 pero radicado en Milan, Italia. Su familia era católica pero no practicante, pero eso no detuvo el gusto de Carlo por la piedad y por rezar en iglesias. Para el joven, la eucaristía era de suma importancia ya que representaba “la calzada que lleva al Cielo”.

En su afán de acercarle a Dios a todas las personas del mundo, creó la primera web cristiana. En la misma documentó todos los milagros eucarísticos y apariciones marianas ocurridos en todo el mundo, llegando a recolectar 136 milagros confirmados por la Iglesia Católica con sus respectivas fotos y descripciones.

Falleció por complicaciones en su enfermedad, ya que luchaba contra la Leucemia, a la edad de 16 años. Luego de su muerte, la Iglesia Católica le reconoce dos milagros adjudicados a él: la cura de un niño en Campo Grande, en Brasil, y la sanación de una niña costarricense tras un grave accidente.

El Papa Francisco lo declaró beato en 2020, y el próximo 7 de septiembre será Leon XIV quien lo canonizará.