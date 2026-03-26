Cómo verificar en qué SUBE está activado el Boleto Gratuito

El Ministerio de Gobierno informó los pasos para comprobar si el beneficio del Boleto Escolar y Docente Gratuito está correctamente aplicado, tanto en la tarjeta física como en su versión digital.

Oficial Rumor y preocupación en Jáchal por supuestos casos de meningitis: qué dijeron desde Salud

El pasaje sin costo puede utilizarse en ambas modalidades, pero es fundamental confirmar previamente en cuál de ellas quedó habilitado.

Chequeo en la SUBE física

Quienes utilicen la tarjeta plástica pueden verificar la activación de dos maneras:

Acercándose a una Terminal Automática SUBE (TAS) y apoyando la tarjeta. Si en la pantalla aparece el mensaje “Tenés beneficio local”, significa que el boleto gratuito está activo.

Consultando el saldo desde la aplicación SUBE. Allí deberá figurar la leyenda “Tu tarjeta está actualizada”.

Verificación en SUBE Digital

En el caso de la tarjeta virtual, el primer paso es asegurarse de que esté configurada como principal dentro de la app. Para ello hay que ingresar a Menú > Configuraciones > Tu SUBE principal y seleccionar SUBE Digital.

Luego, desde la pantalla principal, se debe acceder a la opción “Beneficios” para comprobar si el boleto gratuito se encuentra activo.