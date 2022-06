Cómo sigue la familia que perdió todo en el Asentamiento Evita

Fuentes del ministerio detallaron a Tiempo de San Juan que Andrea junto a su familia se encuentra en un hotel céntrico recibiendo tanta asistencia médica, debido a que la mujer tiene 7 meses de embarazo, además de contención y ayuda alimentaria. Si bien en un primer momento se había evaluado que la familia pasara algunas jornadas en la Unión Vecinal Villa San Justo, la misma no se encontraba en condiciones para albergarlos, debido a las bajas temperaturas, por eso se determinó que fueran albergados en un hotel.

WhatsApp Image 2022-06-24 at 8.30.52 PM (1).jpeg

Además, esta semana se reunirán con Víctor, pareja de Andrea, para asistirlo con materiales y similar para que puedan levantar nuevamente la pieza en la que vivían, mientras aguardan la entrega de la llave de la vivienda del IPV que se entregarán en La Bebida, estiman, a fin de año.

Andrea y su familia perdieron todo durante un incendio sucedido el viernes por la tarde, sobre las 19 horas, en la vivienda que habitaban en el Asentamiento Evita. "No tardé ni cinco minutos en ir a la casa de mi abuela y cuando volví se me había quemado todo, me quedé sin nada", contó Andrea a Tiempo de San Juan la noche del incidente.

WhatsApp Image 2022-06-24 at 8.32.52 PM (1).jpeg

Aparentemente, en base a las primeras hipótesis, una baja de tensión habría sido la causante de las llamas que acabaron con todas las pertenencias materiales de la familia, además de comprometer a otras viviendas.