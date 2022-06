El drama de una madre del Asentamiento Evita: embarazada perdió todo por un incendio

WhatsApp Image 2022-06-24 at 8.30.52 PM.jpeg

A la desidia de vivir en un asentamiento sin agua, sin gas y con una conexión eléctrica precaria se suma el de perder todo lo que con esfuerzo juntaron para poder tener bien a sus hijas. Ese ranchito del Asentamiento Evita, en La Bebida, se quemó por completo y Andrea no para de llorar.

"No tardé ni cinco minutos en ir a la casa de mi abuela y cuando volví se me había quemado todo, me quedé sin nada", asegura Andrea a Tiempo de San Juan.

El incendio lo apagaron entre los vecinos usando el agua que tenían almacenada para poder beber, hacer de comer y bañarse. "Los Bomberos vinieron cuando ya estaba todo apagado y los han agarrado a pedradas", cuenta la joven.

El único apoyo con que tiene la familia es un grupo de vecinos que trata de consolarla y recuperar lo que se puede: algún juguete de la nena, un mueble que no se haya quemado por completo, alguna camperita.

Ella está ahí, parada como en trance, no entiende muy bien lo que acaba de pasar y dice que está de 7 meses y que su otra nena tiene 4 años. Su mesa, su tele, su heladera, todo se incendió.

Una baja de tensión habría sido la causante de las llamas que, en el día más frío del año, dejó a una familia en la calle.

Andrea Astudillo, vecina del Asentamiento Evita.

Si querés colaborar con Andrea Astudillo podés comunicarte al: 2646139880.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que la familia podrá pasar la noche en la Unión Vecinal Villa San Justo.