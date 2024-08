Cómo será la megareforma de la Circunvalación de San Juan con luz solar y el plan de expandir el sistema a otras rutas

image.png Así se vería terminada la obra, según los diseños de EPSE.

Se trata de un cambio histórico, desde su inauguración en la década del '70 la única mejora sustancial de la Circunvalación se dio durante el gobierno de José Luis Gioja con la necesaria parquización. Hay proyectos en Vialidad Nacional para mejorar algunos accesos e incluso se habló en un momento de hacer otra, un segundo anillo, ya que esta avenida quedó chica ante la expansión de la ciudad sanjuanina.

La Circunvalación de San Juan comenzó a construirse en 1967 y se terminó 25 años después. Conecta los departamentos de Capital, Rivadavia y Santa Lucía.

Todas las respuestas

¿Cuándo se pondrá en práctica el plan?

"Nosotros vamos a licitar la compra de los necesarios para la obra la semana que viene, y más o menos en un plazo entre dos y tres semanas más vamos a licitar la construcción y puesta en marcha de los sistemas", dijo Estrada. Es decir, ambas durante agosto.

Respecto de la primera licitación, se tienen que adquirir 180 kilovatios de potencia en paneles, inversores, cables, etc. Se instalarán 36 suministros de 5 kilovatios cada uno. En realidad en paneles es un poco más, hay más de 200 kilovatios porque están los repuestos, y en corriente continua siempre la potencia es un poco mayor. Son 36 estructuras con paneles solares que alimenta cada una de ellas un medidor de sistema de iluminación de la avenida Circunvalación.

¿Cómo verá la gente este mecanismo?

Básicamente es una estructura con un poste y los paneles que son 10 paneles por cada poste, irán arriba montados sobre esta base de acero. Van colocados de esa manera para evitar vandalismos o robos. No van montados sobre el suelo sino que van en altura. Estas estructuras están calculadas para soportar vientos o sismos. La estructura estará inclinada 30 grados al Norte, mirando al sol. La parte más baja estará aproximadamente a 4 metros y la parte más alta, por arriba de los 6 metros. Es una estructura que se va a ver bastante una vez que me vaya circulando por la avenida.

¿Dónde se ubicarán los paneles?

Las estructuras se pondrán en los taludes de la avenida, en las zonas verdes. Además, el diseño contempla una pintura que sea amigable con el paisaje, un diseño "arquitectónicamente lindo".

image.png La construcción de la Avenida Circunvalación comenzó en 1967 y se realizó en tramos. Ese primer tramo tardó tres años en terminarse e incluía las calles Salta y Avenida Libertador, fue inaugurado en 1970.

¿Como serán los paneles?

Los paneles miden, cada uno aproximadamente, 2,35 por 1,15 metros. Es la medida estándar del mercado. Los paneles son importados, y hay importadores nacionales, que son los que deberán presentarse en licitación, incluso se esperan algunos locales. Se van a comprar unos 360. En este momento todas las marcas que se comercializan en la Argentina son chinas.

¿Cuánto se invertirá?

El presupuesto para la compra de equipos es de aproximadamente 180 millones de pesos y el de la obra, ronda los 500 millones de pesos. Esta inversión, en el orden de 700 millones de pesos, se compensará con lo que se va a ahorrar anualmente."Son todos proyectos rentables. El periodo de repago no solamente depende de la inversión, sino de la tarifa. La tarifa del alumbrado público en este momento no se corresponde con el costo de generación. Está un poco retrasada. A los números de hoy, deberíamos recuperar esa inversión entre 7 y 8 años. Si se hace un sinceramiento pleno de tarifas, será en cerca de 5 años", precisó Estrada.

¿Quiénes pueden hacer la obra?

image.png

"Se trata de una obra electromecánica que tiene una componente civil porque hay que hacer una fundación para sostener la estructura, pero después es una obra electromecánica que tiene una parte de metalmecánica, de una estructura de acero que comporta los paneles y una obra eléctrica que es la conexión de los paneles. No lo tiene que hacer un especialista, cualquier empresa electromecánica de la provincia o civil podría hacerla", dijo el presidente de EPSE.

Agregó que "yo creo que no vamos a recibir ofertas de afuera porque por el monto de la obra y por los costos que hay de traslado y demás, las empresas nuestras seguramente van a ser mucho más competitivas". Esto también va a generar puestos de trabajo.

¿Quién dirigirá las obras?

image.png

La intervención en la avenida Circunvalación se hará bajo los estándares y la normativa de Vialidad Nacional. "Si bien nosotros inspeccionamos la obra, Vialidad Nacional también nos tiene que inspeccionar y tiene que dar el ok a cada una de las cuestiones", detalló Estrada. Para concretar el plan se hizo un acuerdo con Vialidad Nacional, que dirige el sanjuanino Enrique Manni, que antes fue funcionario de Orrego.

¿Qué plazos se manejan para terminar los trabajos?

"Deberíamos iniciar en septiembre y estar terminando la obra para fin de año. En diciembre mismo. No es una obra de muchos días. Es una obra rápida", precisó el ingeniero. En el pliego licitatorio se consignará el plazo de obra, pero cada empresa podrá presentar alternativas.

"La parte más lenta no es la obra en sí, sino la conexión. Porque la conexión tiene que tener en cuenta el riesgo que hay en la avenida Circunvalación, las canalizaciones para otro tipo de conductores. Entonces tenemos que ir con cuidado de no romper nada, etcétera. Esa parte no es rápida".

¿Cuántas luminarias tienen que cambiar?

image.png

La obra no requiere cambiar la luminaria, ya que las que hay, unas 2.000, son acordes para recibir energía solar y de la convencional. "La que nos permite inyectar la energía solar y compensarla con la energía consumida en el alumbrado público es la Ley de Generación Distribuida, reglamentada por el Ministerio de Infraesctructura de San Juan y por el EPRE. Es una ley nacional y San Juan adhirió a ella en diciembre de 2018. Y luego se reglamentó en el 2020 y se ha vuelto a modificar la reglamentación por consejos y acuerdos con el EPRE", destacó.

Durante la obra, ¿qué va a pasar con el funcionamiento de la Circunvalación, será engorroso para los que transiten?

"No pensamos intervenir la calzada. Todo se va a hacer sobre los espacios verdes. No hay necesidad de cortes. Puede haber algún corte eventual, con las obras siempre pasan cosas. Pero en principio no estamos pensando en cortar la avenida bajo ningun aspecto", dijo el titular de EPSE.

¿Por dónde van a empezar?

image.png

Los detalles de ingeniería todavía no están resueltos porque dependerán de la oferta de la empresa que gane la licitación. "Cada empresa tiene sus particularidades. En principio no hay ninguna posición estratégica o más barata o más sencilla que otra. Además, la avenida de circunvalación es un lugar perfectamente accesible. Entonces, en principio no habría un primer lugar", dijo.

También puede ser que trabaje en varios flancos a la vez. "Hay que esperar la oferta. Mientras más flancos haya, quizás más cara va a ser la oferta, pero más rápida. Entonces, habrá que evaluar cuando abramos los sobres cuál será la mejor de las opciones".

¿Cómo se pondrá en marcha cuando se termine la colocación de paneles solares?

Apenas se terminen las obras se harán algunas pruebas pero empezará a funcionar el circuito todo a la vez, no por etapas. Para habilitar el funcionamiento integral, se van a ir poniendo en marcha suministro por suministro, porque son tableros y medidores independientes.

Ya en uso, la operación y mantenimiento de esos sistemas los va a hacer EPSE, "pero son sistemas muy sencillos y muy autónomos. Son sistemas que básicamente se pueden operar mediante un celular, digamos. Tienen mucha tecnología", expresó.

Si hay algún problema, ¿se puede volver al sistema anterior?

image.png

Si hay alguna falla, el sistema se desconecta automáticamente y la iluminación sigue tomando energía de la red. Es un sistema que funciona totalmente solidario con la red eléctrica tradicional.

Experiencia piloto

En el EPSE tomarán el plan de la Circunvalación como una primera experiencia para replicar en otros sitios de San Juan el reemplazo del sistema eléctrico común por uno fotovoltaico.

"Cuando nos planteó este gobernador, con mucho criterio, nos hizo ver que por ahí San Juan tiene muchas bondades respecto a la energía solar. San Juan es la primera provincia en cuanto a potencia instalada, en cuanto a cantidad de parques solares, en cuanto a energía. Somos número uno y somos referentes a nivel país. San Juan tuvo su primer parque, el primer parque solar de Latinoamérica. San Juan tiene casi, casi el 50% de la potencia instalada en toda la Argentina de parques solares. Después nos sigue Jujuy con un poco menos del 25% por ahí, pero tenemos muchos parques y eso todavía la gente no lo tiene en consideración. Entonces el gobernador dijo, bueno, vamos a empezar con obras emblemáticas que empiecen a hacer que la gente se dé cuenta del potencial que tenemos", dijo Estrada.

image.png El presidente de EPSE, Lucas Estrada.

Además, destacó, "que sean obras, por supuesto, rentables, económicamente viables y que le den visibilidad a la energía solar fotovoltaica".

Sumado a eso, es una apuesta a las energía limpias. "Esta instalación permite ahorrar emisiones de dióxido de carbono, permite ahorrar el uso de combustibles fósiles, de fuel, de gasoil, de carbón, etc. Y todo eso, durante un proyecto sustentable. Entonces el gobernador quería darle visibilidad a esto", destacó el presidente de EPSE.

¿Dónde más tienen pensado en el Gobierno poner energía solar? "Hemos analizado muchas opciones. Este es el primer paso, pero seguramente después se seguirá con algunas otras rutas, con algunas otras arterias", explicó Estrada. Anticipó que "hemos estado mirando la Ruta 40 Sur, la Ruta 40 Norte, la Ruta 20, pero hay detalles técnicos que hay que evaluar antes de poder tomar las decisiones. Pero sí esto es una prueba piloto, y en algún momento se va a ampliar".

¿Y en el Centro Cívico?

¿El Centro Cívico podría ser dotado de este sistema? La respuesta es no, por ahora. Estrada detalló que "el Centro Cívico es muy particular, tiene una demanda muy grande y para el Centro Cívico haría falta un parque específico. Nosotros lo hemos analizado como EPSE muchas veces, pero sí, en algún momento el Centro Cívico va a ser 100% renovable".

Además, precisó que "el Centro Cívico no entra bajo la ley de Generación Distribuida, entraría como un gran usuario, por la potencia que demanda. Y la energía solar en este momento es la más competitiva dentro de las fuentes de generación. Y es una energía que está sobredemandada ya. O sea, cuando uno hace un parque solar es realmente un buen negocio".