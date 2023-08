Cómo será el "operativo cubito" para desguazar y compactar unos 3.500 vehículos en San Juan

Depósito Judicial de 9 de Julio Atención infractores sanjuaninos: los autos que no fueron reclamados irán directo a la compactadora

Para llegar a esta instancia, se publicó en junio el listado de vehículos alojados en el predio, para posibilitar a los propietarios que reclamen lo suyo antes de ser destruido. Este operativo se realiza a través de los años para descomprimir el depósito que suele estar repleto de autos, camionetas y motos que no son retirados por los infractores, por lo que representan un foco de contaminación, debido a los líquidos que empiezan a derramarse, además del importante espacio que ocupan y que se presenta colapsado.

La licitación pública es para el trabajo de descontaminación, desguace, compactación y destino final como chatarra (Ley Nacional N 26348 Art. Nº 4 y Ley Provincial 1083-A) de vehículos secuestrados por la justicia de Faltas desde enero de 2018 a diciembre de 2019. La convocatoria a empresas abrió el 7 de agosto y el 23 de agosto se prevé hacer la apertura de sobres, en la que se conocerá quiénes se ofrecen para el trabajo y cuánto cobran. El oferente deberá cotizar un valor mínimo de 350 pesos por tonelada de chatarra, pesada en la báscula municipal.

Oportunamente se informó oficialmente que eran 3.800 autos, camionetas y motos que fueron radiados los que iban a ser destruidos si no aparecían los dueños. Se trata de vehículos incautados desde tres fuentes: por infracciones de tránsito, tipificadas en el Código de Faltas; por delitos vinculados a causas judiciales, que son 150 vehículos que fueron puestos a disposición por la Corte de Justicia; y 21 vehículos puestos a disposición por la Justicia de Faltas Municipal (Municipalidad de la Capital). Si bien no se informó oficialmente cuántos fueron reclamados y devueltos en la convocatoria de junio, suelen ser muy pocos, con lo que se presume que habrá más de 3.000 vehículos que serán convertidos en chatarra.

El último operativo de este tipo se llevó adelante en San Juan desde enero de 2021 y se hicieron a lo largo de seis meses, comprendiendo a 9.000 unidades en desuso.

Cómo será el operativo "cubito"

Se estableció que los procesos de descontaminación, desguace y compactación se efectuarán en el predio del Depósito Judicial, ubicado en Ruta 20 y callejón Videla, en la comuna de 9 de Julio. Para es, la empresa que gane la licitación deberá instalar la maquinaria y equipamiento necesario para ejecutar el plan de trabajo.

Incluso, los interesados en hacer el trabajo, a fin de lograr un mayor conocimiento de los vehículos podrán concurrir al predio en los que se encuentran depositados dentro de las 48 horas antes de la fecha de la apertura de sobres, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas.

Luego de la adjudicación, que suele llevar unos dos meses desde la apertura (23 de agosto), se establece un plazo estimado de ejecución de 180 días corridos, para realizar la totalidad de los trabajos solicitados, a computar desde la fecha del Acta de Inicio de las Tareas suscripta entre las autoridades del Ministerio de Gobierno y la empresa adjudicataria.

La empresa deberá avanzar con el desguace y compactación informando sobre la cantidad de toneladas de chatarra lograda, mientras que el Estado hará un pago por cada mes del contrato, contra certificación de labores, teniendo en cuenta el pesaje realizado en la báscula de la Municipalidad de la Capital (ubicada en calle Ruta 40 Norte, esquina Telésfora Sánchez de Benavidez).

El plan de trabajo debe ser presentado por cada oferente en la licitación, detallando los equipos a utilizar, el personal a emplear y la modalidad de realización de las tareas. Se exige que cuente con los equipos y maquinarias precisas para dichas tareas y con un servicio de seguridad a fin de resguardar los equipos, máquinas y/o todas las documentaciones su propiedad, no haciéndose responsable el Ministerio de Gobierno por la perdida, robo, hurto y/o destrucción de los objetos.

Por otro lado, la empresa ganadora deberá disponer de un número suficiente de unidades debidamente adecuadas para el traslado del total producido en la operatoria hacia los Centros de Disposición Final. Estos equipamientos y vehículos deben cumplir con la legislación vigente en cuanto a las medidas de seguridad e higiene, y habilitaciones sectoriales propias del transporte.

También la empresa deberá efectuar la Inscripción en el Registro de Generador de Residuos Peligrosos expedida por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan, más las correspondientes habilitaciones de transporte.

Respecto del personal, la empresa debe proveer trabajadores debidamente calificados y capacitados para la realización de las tareas de desguace, descontaminación y compactación, debiendo cumplir con todas las cargas legales y/o sociales correspondientes, acreditando haber contratado un seguro que cubra la totalidad de los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades.

"Previo al inicio de las tareas de compactación y prensado, la empresa deberá permitir al perito verificador designado extraer los datos de los vehículos (como son el Apellido y Nombre del titular/es, Dominio, Nº de chasis/cuadro, Nº de motor, Marca: Modelo, Año de fabricación y Color de carrocería).

Sobre la descontaminación

En esta etapa se procederá a la remoción y extracción de baterías, líquido de frenos, combustibles, aceites y fluidos en general para su almacenamiento en recipientes adecuados a tales fines. Se sellarán la totalidad de los orificios evacuantes para evitar posteriores goteos y/o derrames .

El acopio de los residuos peligrosos (aceites, baterías, otros que pudieran resultar), deberá ser efectuado en condiciones adecuadas según la normativa vigente; esto es con contención, identificación y separación por compatibilidad de sustancias, hasta tanto se trasladen a operador habilitado por la Autoridad de Aplicación.

Su traslado y disposición final deberá hacerse con empresas habilitadas a tal fin, por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, provincial, o nacional, según corresponda.

Sobre el desguace

En el proceso de desguace serán removidos todos los recipientes cerrados susceptibles de generar un peligro en el proceso de compactación.

Sobre la compactación

El proceso de Compactación comprende las siguientes etapas:

a) Se procederá a la compactación del vehículo , para posteriormente obtener bloques de chatarra cuyas medidas serán acordes con la capacidad de procesamiento de la prensa compactadora .

b) Cada bloque será identificado y dispuesto en una zona de almacenamiento provisoria (dentro del predio), apilados a la espera de su despacho.

e) No se podrá disponer de las partes de los automotores y/o moto vehículos en forma individual.

Sobre el retiro de la chatarra

Tanto la chatarra como todos los residuos generados en la operación (peligrosos y no peligrosos}, deberán ser trasladados a una planta de disposición final habilitada por Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y/o Autoridad Ambiental Provincial Competente, según el Plan de Trabajo aprobado por la autoridad de Tránsito y de Ambiente, nacional y/o provincial en caso de corresponder a traslado interno o inter jurisdiccional.

El adjudicatario deberá entregar al Ministerio de Gobierno los certificados de disposición final correspondiente a los residuos peligrosos y certificados de extracción de residuos especiales que acrediten la efectiva entrega en las plantas de disposición final habilitadas por la secretaria de ambienté de desarrollo sustentable"

Semanalmente el representante de la empresa adjudicataria y el perito verificador designado a tales efectos por la Policía de San Juan a pedido del Ministerio de Gobierno Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, labrarán un Acta detallando los vehículos que fueron compactados, la cual quedará en poder de la Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para, junto con los certificados de disposición final que el adjudicatario deberá entregar, proceder a la tramitación posterior de bloqueo registra! de los vehículos ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor .

Al concluir las tareas también deberá presentar certificados de disposición final de los elementos contaminantes extraídos de cada uno de los vehículos.