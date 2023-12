Cómo llegar a fin de año sin morir en el intento: 3 tips de una especialista sanjuanina

Se acerca fin de año y, fueron tantas cosas las que sucedieron en este 2023, que pareciera que el cierre del ciclo y el comienzo de una nueva etapa no llegan más. Es por eso que cruzar esa línea de meta pareciera un desafío inalcanzable, aún cuando el calendario advierte que es cuestión de semanas. Sin embargo y aunque se trate de una mera percepción, una especialista en el entrenamiento de la mente marca las pautas para lograr el objetivo y ofrece tres recomendaciones que ,para estas alturas, son como un oasis en el medio del desierto.

Como primera medida, la neuroentrenadora sanjuanina, Sabrina Cerdera , explica que una de las claves más importantes a tener en cuenta es identificar dónde poner las energías y evaluar si vale la pena hacerlo en aquello que no depende de uno, es decir, sobre lo que no se tiene control.

La especialista señala que el contexto social, económico y político -que presentará novedades en los próximos días- es algo que nos envuelve a todos y, como tal, tenemos poca injerencia en ello. Es por eso que señala que sobre lo único que tenemos control y vale la pena enfocarse es sobre nuestras situaciones. "Lo que se debe trabajar es en la responsabilidad personal de cada individuo. Ningún factor externo, llámese dólar, presidente, marido, jefe, tiene influencia como la que tenemos nosotros mismos en relación de nuestra propia configuración", sostiene.

Es por eso que destaca que la mente tiene un filtro que se llama SAR (Sistema de Activación Reticular) y a través de él percibimos nuestra realidad con nuestro centro de atención. "Un ejemplo del centro de atención en ejercicio es como cuando hay embarazadas que empiezan a ver otras mujeres en la misma situación en todas partes, o cuando te comprás un auto y de repente ves el mismo auto en cada esquina. No es que aparecieron de golpe, sino que ya estaban en una realidad más amplia y cuando se situó en el centro de atención, automáticamente, se empieza a reflejar en todo", detalla.

Entonces, Cerdera argumenta que si uno pone dentro de su foco de atención a la crisis, a los conflictos, a la economía es un drama a resolver, ya que parecerían multiplicarse. Es por esa razón que destaca que en estas épocas hay una buena oportunidad para resignificar el enfoque y llevarlo hacia lo que realmente van a cambiar nuestras vidas el próximo año. "De esa manera se pueden generar resultados distintos", agrega.

Como segunda recomendación, la experta en el ejercicio de la mente propone reflexionar con gratitud. "Poner el foco en la gratitud, reconocer lo positivo y todo lo que aprendimos de los desafíos es importante", manifiesta. En ese punto, resalta que es clave la denominación que usamos para referirnos a los problemas que tenemos, ya que también esos "problemas" pueden ser llamados "desafíos".

Aunque signifiquen lo mismo, -según afirma- ambos tienen connotaciones diferentes para nuestro cerebro y nuestro accionar. "Un problema me limita, genera emociones negativas, no me impulsa para nada. En cambio, decir desafío es más motivador, tiene otra energía esa apalabra", comenta y añade: "En esta última parte del año hay que dedicarse a reflexionar sobre todos nuestros logros, a pesar de que consideremos que hayan sido pocos".

Por tal motivo, invita a plantear metas más realistas, algo así como pequeños pasos que puedan ser manejados por la mente. "Organizar todo mi 2024, poner toda mi energía en eso es un paso importante y lo puedo hacer porque me conozco y se de lo que soy capaz y hasta dónde puedo llegar", ejemplifica la experta en Neurociencia que en este punto refiere a la neuroproductividad.

Además, cuenta que cuando alguien celebra sus éxitos lo que hace es inyectar dopamina al cerebro, el neurotrasmisor de la recompensa, y cuando ello se activa se fortalecen los patrones positivos, los cuales ayudan a ver la realidad de otra manera, a entenderla de otra forma y sobre todo a accionar diferente.

Como tercera proposición, pero no por ello menos importante que las anteriores, Cerdera ofrece a la desconexión como una vía de escape y una buena alternativa para descomprimir. "Si bien es común vivir esta época del año con mucha ansiedad, llega un momento en el que se visualiza una energía rara y el 31 de diciembre pareciera que hay un reseteo. Sin embargo, al día siguiente, el 1 de enero es lo mismo. Pero, se puede ayudar a ese estado de ansiedad con la desconexión de lo digital", expone.

Tal y como lo indica la profesional consultada, la Neurociencia avala el descanso mental como herramienta. "La desconexión tiene que ser con todo lo que tiene que ver con notificaciones, redes sociales, eso aumenta mucho la productividad y la creatividad", expresa y agrega: "Lo importante es conectar con otras cosas como la naturaleza, con uno mismo con la meditación y con la visualización, con ese plan que uno genera para el 2024, que tiene que ser con positivismo y eso es lo que va a activar las áreas cerebrales vinculadas a ello".

Es que la neuroentrenadora asevera que no es magia o casualidad, que uno se comporta en base a la configuración que antes programó. "Ya estamos predispuestos a ver oportunidades que antes no veíamos, a funcionar de cierta manera que antes no elegíamos", detalla quien propone el cuidado mental para esta última recta del año y la primera de lo que se viene.

Cerdera, que este 17 de diciembre tendrá una master class en el Teatro Sarmiento, indica que el cerebro es como el motor del auto y como tal hay que ofrecerle todos los cuidados posibles. La misma invita también a reflexionar sobre quiénes nos rodean e identificar si sumaron o restaron en nuestras vidas. "Si han contribuido a mi bienestar emocional y quiénes no; y a partir de ahí tomar decisiones conscientes para buscar una configuración distinta. Porque si yo me junto con personas ligadas a la negatividad, que influyen de manera negativa, es otro cantar", manifiesta.

El espectáculo que encabezará, acorde anticipa, estará vinculado a esas recomendaciones que profundizó en la nota, como así también en otras, por lo que invita a que el público interesado asista con libretas para tomar nota. "Somos seres de adaptación, nos adaptamos a todo, incluso al dolor. Entonces, todo eso que hoy vemos catastrófico y que nos preguntamos cómo lo vamos a afrontar se termina atravesando y lo necesario es estar mentalmente preparado", reconoce y concluye: "Hablo de siete secretos que me hubiese gustado conocer en mi momento más vulnerable, cuando mi vida estaba patas para arriba, y que sirvan para movilizar y generar cambios positivos el próximo año".