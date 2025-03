Cirugías bariátricas gratis en San Juan: se hacen 20 al año en el Hospital Rawson, cómo acceder

En el Hospital se hacen dos procedimientos bariátricos: manga gástrica y by pass gástrico, que se adaptan a las necesidades del paciente, ya que hay técnicas que funcionan mejor en unos que en otros, en función de estados de salud, características físicas y patologías de base anexas de cada uno. El balón gástrico no se realiza desde hace varios años porque exige una gran logística, es muy costoso y no hubo resultados satisfactorios por las eventuales complicaciones posteriores.

La obesidad es una enfermedad que tiene múltiples causas que no se controla solamente con una dieta o saliendo a caminar y la cirugía bariátrica es un proceso en el que intervienen profesionales de distintas especialidades sobre aspectos que si no son tratados, no tendrá solución. Por eso en el Hospital Rawson se trabaja con psicólogos, nutricionistas, profesores de educación física y las otras disciplinas médicas que intervienen: cardiólogos, diagnóstico por imágenes, los médicos que hacen controles.

También se trabaja con el entorno del paciente, el apoyo de la familia y el círculo próximo es otro pilar fundamental para un resultado exitoso.

Al respecto, Leticia Álvarez, integrante del equipo, explicó que la cirugía bariátrica es una gran ayuda “y en nuestro hospital tienen prioridad los pacientes que no tienen obra social, porque le estamos quitando lugar a otros que no tienen acceso a un tratamiento que en la parte privada puede hacerse sin problemas”.

Por su parte, Diego Varela, responsable médico de las cirugías, considera que la cirugía bariátrica es una herramienta para tratar una enfermedad crónica, “no es magia, no es me opero y soy flaco, es una herramienta para lograr lo que los tratamientos médicos no consiguen, operarse no significa que la obesidad se terminó, la estoy controlando. Si no hay un seguimiento y una continuidad en el tiempo los kilos siempre van a querer volver, la cirugía no da inmunidad, pero es una muy buena ayuda”, explicó.

El equipo que se especializa en Bariátrica en el Hospital Rawson

El Hospital Rawson cuenta con un equipo interdisciplinario dedicado a la atención de pacientes con obesidad mórbida formado por el Médico cirujano, Diego Varela; Médica clínica, Leticia Álvarez; Médica psiquiatra, Verónica Varea; Psicóloga, María Cristina Lozano. Nutricionistas: Nuri Camenforte, María José Oliver y Luciana Serafini. Profesores de Educación Física: Camila Lillo y Noelia Eguren. Colaboran por el área de salud mental: Paula Brozina (talleres con pacientes pre quirúrgicos) y Natalia Maggio (talleres con pacientes post quirúrgicos).

También funcionan Talleres de pre y post cirugía, de alimentación consciente y taller para familiares.

Requisitos para solicitar turno programado:

NO tener beneficio de Obra Social.

Tener una derivación del médico especialista o médico clínico a nutrición.

Hacer un tratamiento nutricional de 4 meses como mínimo con una nutricionista.

Traer informe detallado completo y amplio de la nutricionista, teniendo en cuenta:

Fecha de inicio del tratamiento

Cantidad de días que concurre al mes.

Valoración: adherencia al tratamiento, en caso de no adherencia, especificar las causas.

Fecha de inicio del plan nutricional.

Enfermedades que padece y comorbilidades.

Peso inicial.

Peso actual.

IMC (Indice de Masa Corporal).

Hábitos alimentarios adquiridos etc.

Dónde solicitar turno:

Se solicita que los pacientes lleguen con una derivación de una nutricionista.

Los turnos se solicitan de manera presencial, portando el DNI en Admisión de Cirugía Bariátrica, de lunes a viernes de 8.00 a 12:00 horas

El consultorio se ubica en calle General Paz y Estados Unidos (edificio del ex Servicio de Urgencias).