lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Cambian los horarios de apertura y de los recorridos gratuitos en la Casa de Sarmiento

Desde el Museo Casa Natal de Sarmiento informaron que los nuevos horarios entran en vigencia el próximo 2 de abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento informó que a partir de este 2 de abril, cambia el horario de apertura y recorridos gratuitos.

La Casa de Sarmiento informó que a partir de este 2 de abril, cambia el horario de apertura y recorridos gratuitos.

A partir del jueves 2 de abril, el Museo Casa Natal de Sarmiento implementará nuevos horarios de apertura y visitas guiadas. La actualización busca optimizar la experiencia del público y ordenar el acceso a uno de los principales atractivos culturales de la provincia, manteniendo su carácter gratuito.

Lee además
Senderismo bajo la Luna Llena en San Martín.
Para agendar

Vuelve la experiencia de Senderismo bajo la Luna Llena muy cerca del Gran San Juan
desde el aire, como se ve la zona que se convertira en un nuevo pulmon verde de san juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Según informaron desde la institución, el museo abrirá sus puertas de lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados en el horario de 09:00 a 19:00, mientras que los días miércoles permanecerá cerrado al público.

En cuanto a las visitas guiadas, se desarrollarán durante toda la semana —con excepción de los miércoles— en cuatro turnos diarios: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00. Estas instancias permiten a los visitantes conocer en profundidad la historia y el valor patrimonial del espacio.

Además, se destacó que los días martes y viernes las visitas tendrán un enfoque temático especial. En esas jornadas, los recorridos estarán a cargo de responsables de distintas áreas del museo, quienes abordarán contenidos específicos como la evolución constructiva y las restauraciones del edificio, la reserva museológica, la colección bibliográfica, el archivo histórico y las exposiciones temporarias.

Desde el museo recordaron que la entrada es libre y gratuita, lo que facilita el acceso de la comunidad y turistas interesados en la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o al teléfono 264 560-8476.

Temas
Seguí leyendo

Dejaron su rutina en Neuquén y recorren América en motorhome: el flechazo con San Juan

El Coro de la Universidad Católica busca nuevas voces: todo lo que tenés que saber para sumarte

Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro

Tras disfrutar de una convocante Cabalgata de Fe, el paraje de la Difunta Correa se prepara para su gran libro

Tinta, identidad y resiliencia: la historia de Sheik y su apuesta a la autogestión

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

Aprobado por los gauchos: cómo se vivió la XXXV Cabalgata de Fe, tras las remodelaciones en la Difunta Correa,

Sin accidentes de tránsito y sólo 8 contravenciones, el resultado del operativo policial en la Cabalgata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desde el aire, como se ve la zona que se convertira en un nuevo pulmon verde de san juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?
De la ficción al triatlón extremo

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito
Calingasta

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital
Historias del Crimen

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital

Te Puede Interesar

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Por Miriam Walter
Marzo de 2021 cerró con la salida de la famosa tienda.
Efeméride

A cinco años del cierre de Falabella en San Juan: cómo fueron los últimos días de la tienda más recordada

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Ezequiel Recio, el hombre de equipos que pretende convertirse en juez federal
Perfil

Ezequiel Recio, el hombre de equipos que pretende convertirse en juez federal

Senderismo bajo la Luna Llena en San Martín.
Para agendar

Vuelve la experiencia de Senderismo bajo la Luna Llena muy cerca del Gran San Juan