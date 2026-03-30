Cambian los horarios de apertura y de los recorridos gratuitos en la Casa de Sarmiento

La Casa de Sarmiento informó que a partir de este 2 de abril, cambia el horario de apertura y recorridos gratuitos.

A partir del jueves 2 de abril, el Museo Casa Natal de Sarmiento implementará nuevos horarios de apertura y visitas guiadas. La actualización busca optimizar la experiencia del público y ordenar el acceso a uno de los principales atractivos culturales de la provincia, manteniendo su carácter gratuito.

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Según informaron desde la institución, el museo abrirá sus puertas de lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados en el horario de 09:00 a 19:00, mientras que los días miércoles permanecerá cerrado al público.

En cuanto a las visitas guiadas, se desarrollarán durante toda la semana —con excepción de los miércoles— en cuatro turnos diarios: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00. Estas instancias permiten a los visitantes conocer en profundidad la historia y el valor patrimonial del espacio.

Además, se destacó que los días martes y viernes las visitas tendrán un enfoque temático especial. En esas jornadas, los recorridos estarán a cargo de responsables de distintas áreas del museo, quienes abordarán contenidos específicos como la evolución constructiva y las restauraciones del edificio, la reserva museológica, la colección bibliográfica, el archivo histórico y las exposiciones temporarias.

Desde el museo recordaron que la entrada es libre y gratuita, lo que facilita el acceso de la comunidad y turistas interesados en la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o al teléfono 264 560-8476.