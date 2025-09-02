Búsqueda del tesoro, acto y arte, en el viaje por la historia de la Casa de Sarmiento en septiembre

La agenda de actividades organizadas en la Casa de Sarmiento para el mes de septiembre.

Desde el Museo Casa Natal de Sarmiento , compartieron las actividades organizadas para el mes de septiembre, en que se recuerda al prócer, con eventos que van desde una búsqueda del tesoro, el acto oficial y diversas propuestas para todos los gustos.

* Lunes y miércoles de septiembre - 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

16 h Clases de folklore para adultos mayores

Casa Natal de Sarmiento invita a personas adultas mayores para sumarse a esta propuesta de danza folklórica que celebra el encuentro, la tradición y el movimiento.

* Desde el 1 de septiembre

En horario de apertura del museo | Sarmiento, su legado

El museo inaugura una propuesta artística que recupera el valor de la sala 9 con dioramas visibles desde el exterior que evocan los logros del prócer para nuestro país, claves de la obra del maestro. El diorama estará inspirado en la figura del prócer como educador, ya que en este mes se conmemora su Paso a la Inmortalidad el 11 de septiembre, el Día del Maestro en Argentina.

* Martes de septiembre - 2, 9, 16, 23 y 30

17 a 19 h | Club de Lectura Ratones de Biblioteca en Casa Natal

Club de lectura inclusivo que busca fomentar la lectura, la comunidad y una experiencia inmersiva a través de la literatura.

* Jueves de septiembre - 4, 11, 18 y 25

16 h | Habla el Monumento - Visita guiada

Una propuesta especial que recorre la muestra temporaria “La Casa cuenta su Historia. Sus patios”, para conocer en profundidad el valor patrimonial del museo y las transformaciones del sitio histórico a lo largo del tiempo.

* Fines de semana de septiembre

Ciclo de charlas y talleres: Educando al Soberano

En el marco del mes que conmemora el Día del Maestro, Casa Natal de Sarmiento presenta una serie de charlas y talleres inspirados en la visión educativa del prócer con distintas temáticas:

- Educación Emocional en Nivel Superior - sábado 6 de septiembre de 10:30 a 12:30 - A cargo de Sandra Carrizo y Alejandra Gordillo

- Educación Emocional en Niños (8 a 11 años) - sábados de septiembre 6, 13, 20 y 27 de 15:45 a 17:30. - A cargo de la Logia Femenina de San Juan Estrellas de los Andes N° 24

- Ateneo Literario: Foro Sarmientino de Pensamiento sobre la Libertad - domingos de septiembre 7, 14, 21 y 28 de 10:30 a 12 h - A cargo de Lic. Fernando Ocampo

- Charla: Sarmiento constructor de Ciudadanía - viernes 12 de septiembre de 11:00 a 12:30 - A cargo de Prof. Jorge Ferronato

- Taller intensivo de IA para docentes de todos los niveles - sábados 13, 20 y 27 de septiembre a las 15:00 - A cargo de Prof. Julieta Cortez

- Charla: Lactancia y Puericultura - sábado 20 de septiembre de 10:00 a 11:30 - A cargo de las puericultoras Paula Busso y Sol Olive

- Charla y taller: El silabario de Sarmiento. Taller demostración de tintas ferrogálicas. Sábado 27 de septiembre de 10:30 a 12:30 - A cargo de la escritora y Mg. Silvana Alaniz

* 6 de septiembre

16 a 18 h | Sarmiento también fue niño - visita guiada

Casa Natal de Sarmiento invita a una visita guiada especial para descubrir la infancia de Domingo Faustino Sarmiento, pensada para que los más pequeños, y sus familias, se acerquen a su historia de manera lúdica y entretenida.

* 11 de septiembre

10 h Acto por el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento

Casa Natal de Sarmiento conmemora al gran maestro de América con un acto especial el jueves 11 de septiembre, recordando su legado en la educación argentina.

* 18 de septiembre

18 h Comunicamos patrimonio. Conversatorio y exposición inédita: “El Defensor de la Carta de Mayo. El eco de un hallazgo literario”

Un ejemplar único del periódico “Defensor de la Carta de Mayo”, impreso en 1825 y considerado el primero en la historia de San Juan, será presentado en un conversatorio y exposición en Casa Natal de Sarmiento.

* 20 de septiembre

20 h Una noche en el museo

Disfruta de una experiencia especial recorriendo la Casa Histórica de noche, a la luz de las velas y conociendo las anécdotas más íntimas de la familia Sarmiento y su vida. Actividad con cupos limitados. Reserva de forma presencial en recepción del museo. Actividad arancelada. Cupos limitados. Para inscripciones escribir al whatsapp 2645608476.

* 26 de septiembre

18h Presentación del libro: “Huellas, una novela biográfica de José María de los Ríos”

Casa Natal de Sarmiento invita a la presentación del libro de la profesora Alejandra Villagra, que reconstruye la vida y legado de José María de los Ríos, fundador de Villa Colón, combinando investigación histórica y narrativa novelística.

* Por todo septiembre

En horario de apertura del museo | Nuestras mil grullas por la paz

En el marco del Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre, Casa Natal de Sarmiento invita a escuelas y a toda la comunidad a participar en el plegado de grullas blancas de papel. Estas aves, confeccionadas por niños y familias, ornamentarán el monumento durante todo el mes de septiembre.

* Fines de semana de septiembre

En horario de apertura del museo | Búsqueda del tesoro

Esta es una actividad pensada para que grandes y chicos recorran los espacios de la Casa Natal de Sarmiento de una manera distinta. A través de pistas, objetos y relatos breves, quienes participen irán descubriendo momentos clave de la vida y obra del prócer. ¿Dónde se encuentra el tesoro? Te invitamos a sumarte y descubrirlo vos mismo.

* Fines de Semana de septiembre

En horario de apertura del museo | Mate y Lectura en el Patio de Parras

Casa Natal de Sarmiento te invita a disfrutar cada fin de semana del nuevo espacio pensado para compartir en familia. Juegos didácticos para grandes y chicos, y la inauguración del rincón matero en el Patio de Parras: un lugar ideal para descansar, charlar y disfrutar. Traé tu equipo de mate y solicitá material de lectura en recepción para sumarte a una propuesta lúdica y amena!

* Por todo septiembre

En horario de apertura del museo | Exposición temporaria "La Casa cuenta su historia. Sus patios"

Exposición temporaria que invita a recorrer los patios del museo con una nueva perspectiva, explorando su evolución a lo largo del tiempo mediante Realidad Aumentada. Una experiencia interactiva para conectar con la historia del edificio y su contexto.