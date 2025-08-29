Aseguraron quiénes serán los artistas para la Fiesta Nacional de la Tradición 2025, y vendrían en "El camión de Germán"

La cuenta regresiva ya comenzó en Jáchal y la ansiedad crece con cada día que pasa. La Fiesta Nacional de la Tradición , el evento más importante del calendario cultural del departamento, empieza a mostrar sus primeras cartas: los artistas nacionales que encenderán las noches de noviembre. Y todo indica que la música folclórica volverá a sonar con figuras de primer nivel, con la promesa de un regreso muy esperado que emociona a los jachalleros.

Ya lo organizan El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Según publicó Panorama Jáchal, la organización trabaja a contrarreloj para cerrar la grilla y ya estarían confirmados varios referentes de peso en el folclore argentino. Entre ellos, un nombre que siempre levanta pasiones: Sergio Galleguillo . El riojano, autor de clásicos como “El camión de Germán”, regresaría al escenario “Tito Capdevilla” en un momento muy especial de su carrera, ya que él mismo anunció que le restan apenas cuatro años antes de despedirse de la música.

Pero Galleguillo no estará solo. Los salteños de Canto 4 también formarían parte de la programación, aportando su calidad y el despliegue que ya conquistó a Jáchal en ediciones anteriores. La potencia del Indio Lucio Rojas volverá a desatar la fiesta de chacareras y baile, mientras que el carismático Lázaro Caballero repetiría presencia tras la ovación que se llevó en 2024.

A la lista se suma un nombre en ascenso: Christian Herrera, el “Cantor del Monte”, quien viene de consagrarse en el Festival de Jesús María 2024. Su voz y su propuesta fresca lo posicionan como una de las grandes revelaciones del folclore actual, y en Jáchal lo esperan con expectativa.

Por ahora, todo indica que la noche del sábado -última en el anfiteatro Buenaventura Luna- será la más convocante, con Rojas, Caballero y Herrera compartiendo escenario. Restan confirmar artistas provinciales y locales, así como ajustar los días y horarios de cada actuación.