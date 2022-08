'Al fondo de la eternidad': la novela de un sanjuanino que homenajea a los ex combatientes

'Al fondo de la eternidad' fue presentado ante la sociedad sanjuanina el pasado jueves despertando muy buenas críticas y un fuerte sentimiento de comunión entre la pluma y los ex combatientes de Malvinas. Y es que este libro del sanjuanino Mariano Eiben se adentra en una novela repleta de sentimientos, vaivenes y sueños con el hundimiento del Crucero General Belgrano como faro guía en el mar de las letras.

WhatsApp Image 2022-08-26 at 12.19.54 PM.jpeg

"Yo siempre me he sentido de la generación de hijos de Malvinas porque yo nací en el 1989, siete años después de la guerra y me siento que los de mi generación tenemos la tarea de recordación, la tarea de memoria y la tarea de honrar a nuestros combatientes. De ellos tenemos que aprender el amor a la patria y valores como el sacrificio y el compañerismo", resaltó Mariano, quien también ejerce el periodismo.

Sinopsis de 'Al fondo de la eternidad'

PORTADA.jpg

Juan Rodríguez es despojado de su infancia para trabajar en la cosecha. Educado por su abuela, descubre en la lectura un universo que alimenta sus deseos de conocer el mundo, pero que se opone al tradicionalismo familiar. Luego de un trágico accidente, toma las riendas de su vida para iniciar un camino que lo llevará, en los turbulentos años finales de la dictadura militar, a bordo del fatídico crucero ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Allí, sus sueños se verán confrontados con el destino de su país, y valores como la amistad, el heroísmo, el amor y el patriotismo serán puestos a prueba. A través de los ojos de Juan, que busca su lugar en medio del conflicto, la novela reflexiona sobre cuestiones universales que desvelan, como la posibilidad de elegir o la implacabilidad del destino.