Adrián Martínez, el panadero: de las 6.000 semitas diarias a la política en Rawson

21.jfif

"Mi papá tenía una panadería y yo trabajo desde muy chico. Me gustó mucho y fue lo que aprendí, lo que mamé desde muy niño", dijo Martínez, que a los cinco años amasó su primera semita. "Mi papá trabajaba de noche y me ponía un banquito porque era alta la mesa. Conecté con la panadería y siempre fui por más, estudié en la Universidad Católica de Cuyo y el Instituto Gastronómico Argentino (IGA)", comentó.

También contó que "son sacrificadas las jornadas" porque el proceso de amasado y horneado es continuo durante todo el día. "Arrancás a las 3.30. Se elabora todo en la tarde. Todo lo fresco. Y en la noche se hornea. Y luego arranca otra vez todo porque se hace todo lo dulce", explicó el ahora empresario, que tiene 25 empleados y perspectiva de abrir una nueva sucursal. "Llegué a esto con base a mucho laburo", destacó.

Martínez reveló que "las semitas son el caballito de batalla. Hacemos un procedimiento artesanal a pesar de hacer 400 kilos diarios de semitas. Son 6.000 semitas por día". Un dato que refleja el conocido fanatismo de los sanjuaninos por las semitas. "La demanda es alta y le ponemos el pecho", apuntó.

22.jfif

No obstante, el escenario local del sector no es favorable en cuanto a disponibilidad de trabajadores. "Ahora estamos medio flojos de panaderos. Hay faltante de mano de obra en todo. La gente que hay no es especializada", indicó el hombre que se candidateó a la intendencia de su Rawson natal por el frente Cambia San Juan, del gobernador electo Marcelo Orrego.

Empezó en política porque "una cosa te lleva a la otra". Es decir, la conexión del mundo del trabajo con la política formal. "Por 20 años de peronismo se perdió la cultura del trabajo. Se perdieron los valores. Hay mucha gente que quiere trabajar, pero no que los pongan en blanco para no perder los planes. Uno no puede cambiar las cosas solos", comentó. Por eso confía en el cambio de gobierno. "Si una persona tiene una actitud diferente, ya es algo positivo", dijo.

Mirá el video