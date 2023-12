Adoptó un bebé, quedó embarazada y ahora busca ayudar a otros niños: cómo darle una mano

“Durante la pandemia se me ocurrió la idea de hacer videos para mis pacientes y exalumnos y a partir de ahí comencé a filmar y abrí mi canal de YouTube. Ahora, que ya tengo más actividad en el canal, pensé que podía usarlo como un medio, no sólo para concientizar con los mensajes, sino además para colaborar con fundaciones que ayudan a chicos”, contó la médica.

sofia 3.jpg

En una primera instancia, Sofía está tratando de juntar fondos para dos instituciones de la provincia. Se trata de la Fundación Conin, que trabaja para prevenir la desnutrición infantil y colabora con niños con problemáticas de riesgo familiar, y Casa Cuna, que da refugio a bebés que, por diversas circunstancias, no tienen familia.

“Yo no podía tener hijos y logré adoptar un bebé. Después de eso, encima, quedé embarazada. Entonces, siento que de algún modo tengo que agradecer por tener a mis dos hijos”, confío la sanjuanina.

sofia 2.jpg

Para luego contar que, “antes de estar con nosotros, mi hijo mayor estuvo en Casa Cuna y realmente para mí es maravilloso el trabajo de las personas que trabajan allí. Su tarea me parece lo más humano del mundo, el cariño que ellas les dan a los niños es increíble. Haría lo que sea para ayudarlos, para retribuir de algún modo a quienes cuidaron a mi bebé durante 40 días. Y fundación Conin ayuda a muchos niños en riesgo. Realmente son situaciones que me movilizan, para mí sería algo enorme poder brindarles una colaboración. Sería devolver algo de todo lo que me han dado”.

El proyecto de Sofía se basa en generar contenidos sobre prevención y cuidado de la salud en nombre de cada institución y subirlos a su canal. El paso siguiente, es conseguir la mayor cantidad de interacciones, es decir, reproducciones, reacciones, comentarios y compartidos, para poder monetizarlos y entregar a las organizaciones el dinero que recaude.

“Para lograrlo, los videos se tienen que viralizar. Entonces, mi intención es que la gente ingrese a ellos e interactúe. Para eso también hacemos sorteos entre quienes comentan. La idea es hacer videos durante todo el verano para distintas fundaciones”, contó la médica.

Esperanzada con la iniciativa, la mujer que llega a invertir hasta cuatro horas de un día para generar el contenido, pidió colaboración de los sanjuaninos para lograr su objetivo.

A continuación, los videos que ya difundió:

Para Casa Cuna

Evita errores mortales: RCP básico para bebés menores de 1 año

Para Fundación Conin