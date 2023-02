A raíz del caso de Lucio Dupuy, una ex Reina del Sol pidió la pena de muerte

Pero la influencer sanjuanina Emilia Colombo, ex Reina del Sol 201 3, fue más allá en su posición ante este aberrante crimen y en las redes sociales pidió la pena de muerte para casos como estos.

DUPUY.jpg

“Me hace llorar este caso. Me deja un nudo en el estómago cada vez que leo algo sobre Lucio”, escribe en una historia que se puede ver en su cuenta de Instagram.

La también conductora también expresó: “No puedo creer tanta maldad. Ni hablar de todos los niños que sufren maltrato y tantas otras cosas”.

“No me vengan con que no hay que desear el mal. Yo sí se los deseo, a los violadores también. Esas mierdas no tienen vuelta, para nada. Debería existir la pena de muerte en este país ”, completó Emilia Colombo.