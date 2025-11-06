Pan nube en sartén: receta sin harina, sin gluten y lista en minutos

El pan nube, conocido también como cloud bread, es una de las recetas más fáciles y rápidas para preparar en casa. Su gran ventaja es que no lleva harina, por lo que es perfecto para quienes siguen una dieta keto, buscan reducir carbohidratos o no pueden consumir gluten.
Este pan liviano y esponjoso tiene una textura aireada y suave, con un sabor neutro que se adapta tanto a rellenos dulces como salados. Además, se cocina en sartén y está listo en pocos minutos.
Ingredientes para hacer pan nube sin harina
2 huevos
2 cucharadas de queso crema
½ cucharadita de polvo de hornear
Una pizca de sal
Opcional:
Para una versión dulce: 1 cucharadita de azúcar, edulcorante o stevia.
Para un sabor más salado: condimentos como orégano, pimentón o queso rallado.
Cómo preparar pan nube en sartén paso a paso
Separar claras y yemas.
Colocá las claras en un bol y batilas junto con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
Mezclar las yemas.
En otro recipiente, combiná las yemas con el queso crema y la sal hasta obtener una mezcla homogénea.
Unir ambas preparaciones.
Incorporá las claras batidas con movimientos suaves y envolventes para mantener el aire.
Cocinar en sartén.
Calentá una sartén antiadherente apenas aceitada y colocá porciones de la mezcla. Cociná a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
Beneficios del pan nube
El pan nube sin harina es una alternativa ligera, rica en proteínas y baja en carbohidratos. Ayuda a disminuir el consumo de harinas refinadas y aporta grasas saludables provenientes del queso crema y los huevos.
Podés guardarlo en la heladera hasta por 5 o 6 días en un recipiente hermético. Se puede disfrutar tanto con rellenos salados —como jamón y queso— o con opciones dulces, por ejemplo, mermelada o crema de maní.