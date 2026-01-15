jueves 15 de enero 2026

Inseguridad

Quiso robar una moto en plena calle y terminó preso tras atacar a policías

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el sospechoso, identificado como Barrera Martínez, fue sorprendido por el propietario del rodado, un joven de 27 años, mientras intentaba violentar el candado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 34 años fue detenido este lunes en Villa Villicum, departamento Capital, acusado de intentar robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 4ª.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el sospechoso, identificado como Barrera Martínez, fue sorprendido por el propietario del rodado, un joven de 27 años, mientras intentaba violentar el candado de una motocicleta Corven TXR 250 cc, de color rojo con negro.

El damnificado alertó de inmediato a efectivos que se encontraban en la zona, quienes lograron aprehender al acusado. No obstante, al momento de la detención, el hombre se resistió y agredió a dos policías, propinándoles golpes de punta de pie en el ojo derecho y en las partes íntimas.

Finalmente, el sujeto quedó detenido y será sometido al procedimiento especial de Flagrancia, con intervención de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. García Thomas. El caso quedó a disposición de la Justicia.

