Por el paro de colectivos justificarán las ausencias en las escuelas sanjuaninas

La medida se extiende a los empleados de todas las reparticiones de la Administración Pública que por estas horas no hayan solucionado el tema del transporte para llegar a sus lugares de trabajo.

De esta manera, los trabajadores no pierden el presentismo, no corren riesgo de descui3ento de día ni se sumará la falta los alumnos durante el segundo día de clases (primero para muchos que no arrancaron este lunes por el paro docente.

Cabe recordar que la medida de fuerza de UTA es durante toda la jornada, y surgió ante la falta de acuerdo entre el gremio y los empresarios como el gobierno provincial, en el marco de la discusión salarial.