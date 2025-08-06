Ya comenzó la vigilia en la parroquia porteña de San Cayetano

En la previa a la conmemoración de San Cayetano, cientos de fieles se congregan en el santuario del barrio porteño de Liniers para dar inicio a la vigilia y así ubicarse en los primeros lugares para cuando abra la iglesia este jueves. Por estas horas, ya hay largas filas de carpas que algunas personas llevaron para pasar la noche.

“ Hace más de 50 años que vengo cada 7 de agosto a pedirle . Lo hago por salud, por trabajo, por mis nietos, mis hijos y mis yernos. Él siempre cumple, mucha fe le tenemos”, dijo una mujer que ya guarda su lugar en las inmediaciones de la calle Cuzco al 150.

Otra mujer contó que hace más de tres décadas que se acerca en la misma fecha al santuario para agradecer por haber superado un cuadro grave de salud. “Le vengo a dar las gracias. Le pedí tanto a San Cayetano que me de fuerzas para estar acá y aquí estoy presente con mi esposo”, manifestó con emoción.

La celebración de este año comenzará este jueves a la medianoche con los fuegos artificiales tradicionales y llevará el lema “Con San Cayetano, todos hermanos”.

Por otra parte, las dos CTA y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) -entre otras organizaciones que integran el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo-, convocaron a una movilización a las 8 desde la iglesia de Liniers hasta Plaza de Mayo. Esta peregrinación se realizará bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo fundamental el amor hacia nuestro pueblo en la liberación nacional”.

Cada 7 de agosto, los fieles se dirigen a San Cayetano en busca de asistencia para tener trabajo y seguridad económica. Conocido como el santo del pan y del trabajo, San Cayetano es invocado para obtener un empleo digno, estabilidad en el trabajo actual y provisión de alimentos para quienes atraviesan dificultades financieras.

Esta fecha es una oportunidad para que muchas personas busquen su intercesión, confiando en su capacidad para abrir puertas y ofrecer alivio en tiempos de necesidad económica.

El párroco, duro contra el gobierno

Carlos Moia, sacerdote de la parroquia porteña de San Cayetano, afirmó que lo que están padeciendo hoy los jubilados “es un genocidio” y dijo que “no puede ser que un país esté manejado por negocios financieros”, porque “es inmoral, no es ético”.

El sacerdote citó un reciente documento del Episcopado, en el que se señala que “no se puede tener una actitud indiferente frente a las necesidades de la gente”, y se destaca que “no puede haber ningún plan económico basado en despidos y en crear inseguridad a la gente”.

“Me quedé impresionado este sábado cuando una señora me pidió ‘padre puede bendecirme la foto de mi madre porque se murió, porque no le dieron el remedio contra el cáncer’. Esos son gritos y pecados contra el cielo, contra los responsables de un plan económico, que creen que se puede hacer esas cosas. Eso es inmoral”, enfatizó.

A modo de ejemplo indicó que “a un jubilado que no puede tomar los remedios se le van achicando los días de vida” y calificó eso como “un genocidio”, a la vez que sostuvo que la cantidad de gente que concurre al comedor popular de esa parroquia “se duplicó, están viniendo 600 o 700 personas por día”.

Tras resaltar que “la gente está sufriendo mucho”, explicó que la Iglesia, “si quiere ser coherente con el Evangelio, tiene que mirar esta realidad y tenemos que responder con autenticidad”.

En ese sentido, dijo que la celebración que se hace cada año al santuario de Liniers convoca “a aquellos que la están pasando mal y necesitan la ayuda de Dios para salir adelante en este momento tan difícil que nos toca vivir”.

El sacerdote dijo que es necesario “crear fuentes de trabajo para los jóvenes”, que además “no pueden acceder a una vivienda, no pueden pagar los alquileres, y se tienen que ir a vivir con los padres".

Moia afirmó que la iglesia va a abrir sus puertas a las cero hora de mañana, jueves 7, y se llevarán adelante misas cada hora, “y las puertas no se van a cerrar hasta que pase el último peregrino”, lo que “seguramente extenderá la celebración hasta las primeras horas del viernes”.

“No puede haber ningún plan económico que esté basado en los despidos o esté basado en crear inseguridad”, dijo y agregó que hoy “el que no ha perdido el trabajo, tiene miedo de perderlo”.

