UNSJ: qué pasó con la esperada carrera de Medicina

"Está en instancia de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que es la que habilita el funcionamiento de las carreras", afirmó Ángel Pinto, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), al explicar el estado actual del proyecto de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan . Luego de haber superado con éxito la etapa de acreditación ante la CONEAU, el proceso quedó ahora bajo la órbita administrativa de la Nación, donde se evalúa el formato de financiación necesario para dar el puntapié inicial a la propuesta académica.

El dilema central que enfrenta la institución en este momento es el presupuestario, ya que la apertura definitiva depende de asegurar los fondos necesarios para la creación de la estructura de cargos docentes. Si bien el proyecto original contemplaba un posible inicio en 2026 en la sede de Albardón, la complejidad de los tiempos administrativos y la necesidad de contar con financiamiento firme han llevado a las autoridades a manejar el año 2027 como una fecha tentativa de apertura. Según informó Pinto en Canal 13 San Juan, la mayor parte de la inversión prevista se destinará a conformar un plantel docente adecuado que garantice la calidad formativa desde el primer día.

En cuanto al escenario que plantea Pinto para el futuro de Medicina, la carrera está diseñada para recibir a un cupo inicial de 50 estudiantes, priorizando el trabajo en grupos reducidos durante el primer tramo de funcionamiento. La universidad ya ha avanzado con recursos propios en la adquisición de equipamiento importante, como muñecos de simulación para prácticas. Este equipamiento será fundamental para un modelo pedagógico innovador que busca formar profesionales con un fuerte perfil en atención comunitaria y prevención de la salud.

El impacto de esta carrera se prevé histórico para San Juan, ya que es la última provincia del país que aún no cuenta con una oferta pública de Medicina.

El proyecto no solo busca aumentar la cantidad de médicos, sino dar respuesta a patologías prevalentes en una provincia donde la mitad de la población depende exclusivamente del sistema público de salud. Para asegurar que la formación sea integral, la provincia ya ha garantizado mediante convenios el uso de hospitales y centros de salud para las prácticas de los futuros alumnos, completando así las condiciones para el desarrollo de la carrera una vez que la Subsecretaría de Políticas Universitarias brinde la habilitación definitiva.

Antecedentes

El primer hito administrativo y académico de este proceso ocurrió el 6 de septiembre de 2025, cuando el Consejo Superior de la UNSJ aprobó de forma unánime la creación de la carrera de Medicina en el ámbito de la EUCS. Esta decisión histórica se concretó tras obtener el aval previo del Consejo Directivo de la EUCS y el trabajo de un equipo interdisciplinario que incluyó a profesionales del Ministerio de Salud Pública de la Provincia y asesores de otras universidades nacionales.

Posteriormente, el 5 de diciembre se registró un segundo antecedente fundamental: el proyecto obtuvo el reconocimiento oficial provisorio por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Este logro técnico marcó el cierre de la etapa de acreditación y permitió que la universidad iniciara las gestiones actuales ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias para asegurar el financiamiento de la estructura docente necesaria para el dictado de la carrera.