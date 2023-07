Uñac sugirió a Orrego que dé a conocer algunos futuros funcionarios

En el speech, que fue en ocasión de la inauguración de una comisaría en Caucete, ubicada en Pie de Palo, Uñac reivindicó su política de Estado sobre la seguridad. "Se apostó mucho la seguridad. Hemos cumplido respecto de esto. Desde que llegamos al gobierno a ahora que ya estamos próximos a entregar la gestión hay un 50% más de policías dentro de lo que es la institución provincial", detalló.

Massa y Santa Fe

El mandatario y candidato a senador por el Frente Unión por la Patria también ratificó que esperan la visita del ministro de Economía y presidenciable Sergio Massa en San Juan pero está descartado que no se podrá dar en la antesala de las elecciones PASO. Es porque la invitación es para recorrer las obras del dique El Tambolar, y hay restricciones para encabezar actos relacionados con obra pública. De manera, que será más adelante la llegada de Massa.

"Con Sergio Massa estuvimos hace muy poco, va a venir a la provincia de San Juan. Todavía no tenemos confirmada, la fecha del plazo de inauguraciones de obras vence en el día de mañana mañana a las cero horas, así es que no será en ese marco ya, pero seguro va a visitar la provincia de San Juan", aseguró el pocitano.

También opinó el sanjuanino sobre las elecciones provinciales de este domingo en Santa Fe. "Ha sido una primaria pero con un resultado contundente, esto hay que reconocerlo. Digo, acá el justicialismo o el frente San Juan por Todos perdió por siete puntos y allá fueron duplicados, creo que 27 contra 63, un poco más todavía del doble. Así es que yo creo que cuando la sociedad se expresa, hay que ser muy respetuosos de las urnas. Es un resultado contundente que ha obtenido en la provincia de Santa Fe. Por supuesto son primarias pero marca una tendencia y el justicialismo deberá trabajar y mucho para para tratar de arrimar posiciones o en su defecto poder ganar las elecciones".

Campaña con jóvenes

El gobernador contó que estuvo en el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) charlando con jóvenes durante el fin de semana. "Mi agradecimiento a la secretaria general Mirna Moral", expresó.

Volvió a cargar contra la Corte Suprema por la decisión de excluirlo como candidato a gobernador. "Nunca dejamos de reconocer que acá la Corte Suprema de Justicia perpetró lo que tipificado por el Código Penal sería un robo, pero bueno lo hecho, hecho está. A partir de ahí, se desencadenaron una serie de situaciones, después de haber ganado las elecciones el 14 de mayo no pudimos sostener el triunfo el 2 de julio. Estuvimos analizando, mirando cómo no debemos naturalizar ese hecho, porque obviamente la Corte tuvo esa actitud con San Juan y una actitud diametralmente opuesta con otras jurisdicciones como Formosa, provincia de Buenos Aires y fundamentalmente con Capital Federal que obviamente es donde tiene los intereses Juntos por el Cambio. (Con los jóvenes) estuvimos hablando de política, estuvimos hablando de los desafíos que se vienen para el 13 de agosto y para el 22 de octubre, así que fue un encuentro más que significativo". se explayó.