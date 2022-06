Uñac sobre la CGT nacional: "el paro no debería ser el camino"

Consultado al respecto, el gobernador Sergio Uñac manifestó que "no eh seguido el detalle del encuentro, no tengo definiciones al respecto. Lo único que se que es un acto anunciado por la CGT con el presidente y no veo los motivos por el cual no deba desarrollarse"

Por otro lado, el Gobernador manifestó que "pasan de un paro a un acto. La situación está complicada, pero si uno mira Europa, países como Estados Unidos, España, que son super desarrollados están teniendo problemas de abastecimiento, de inflación, etc, y la manera de salir de esto es el diálogo, por lo que un paro no debería ser el camino. Más allá de un acto sí o un acto no, lo que deberá resolver la CGT y su triunvirato, un paro no es el camino"

La idea de realizar el acto fue acordada el jueves pasado por el Presidente y el cotitular de la CGT Héctor Daer, uno de sus dirigentes más afines, pero muchos de los colegas del sindicalista se enteraron primero de la convocatoria por un mensaje de WhatsApp enviado por la Dirección General de Ceremonial de Presidencia. Por eso se llamó a una reunión de urgencia de la mesa chica del sector mayoritario de la CGT, que integran los “Gordos”, los independientes y el barrionuevismo. No estuvieron los representantes del moyanismo ni del kirchnerismo.

Uñac con agenda en Buenos Aires

"Esta semana no viajaré a Buenos Aires, pero la semana que viene es probable que sí. La situación está como para redoblar esfuerzos en tiempo y en fuerzas para poder desarrollar toda la agenda", expresó el Gobernador.