Uñac habló de la cena con Massa, el "desafortunado" comentario de Gioja y la transición con Orrego

"Una visita más que importante. Estuvimos conversando anoche en una pequeña cena. Muy buena perspectiva de lo que está pasando la provincia, en cuanto a la economía. Hoy, Sergio Massa es el candidato individualmente más votado en todas las encuestas. Mucha expectativa también de cara a lo que va a pasar. Y un mensaje a la militancia, efectivamente”, agregó.

Por otro lado, Uñac dijo que habrá un "contacto directo con la fórmula que encabeza Juan Carlos Gioja. Después un acto que nosotros desarrollamos, un acto importante, masivo".

Y comentó que le parecieron "por lo menos desafortunadas" las declaraciones de Gioja sobre la llegada de Massa. "He sido receptor de una andanada de críticas, que tiene el patrocinio intelectual de José Luis Gioja. Pero si lo llevan en la lista, me parece que no está bien criticarlo".

Respecto a la transición con el gobernador electo, Marcelo Orrego, expresó que "Hablamos en general, pero yo no tengo, ni debo ser yo quien da precisiones respecto de lo que se viene después del 10 de diciembre. Yo voy haciendo lo que me va correspondiendo. Me parecía que el desarrollo del Superbike, a tan poco del cambio de gobierno, debía tener una suspensión. Después Marcelo verá si lo vuelve a retomar o no. Los contactos están. Y sobre la Fiesta del Sol y sobre Vuelta a la provincia de San Juan, que están muy encima, hablamos algo, pero tiene que ser él quien lo diga. ¿Presupuesto de la provincia? No, corresponde que lo presenten ellos. Así que eso conversamos un poco, no quedó totalmente definido. Vamos a ver también la reunión que puedan tener el vicegobernador, el actual, y el vicegobernador electo. Pero corresponde que lo presenten ellos”, finalizó.