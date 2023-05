Uñac, encendido en el PJ: "Nos han dado un par de fechas, pero nos van a dejar jugar el campeonato"

Ante una nutrida convocatoria, Uñac -cuyo candidatura está cuestionada y el máximo tribunal debe definir si puede presentarse o no- comparó la suspensión con los años de la dictadura militar de 1976 a 1983. "Parece que la historia se repite. Esos siete años de gobierno de facto significaron la supresión de derechos humanos", refirió, y agregó que "la verdad que me apena desde el corazón. Hablo como un sanjuanino que no pudo ejercer el derecho de votar a gobernador y vice. Vaya si la historia no se repite en esta querida pero lamentable jornada".