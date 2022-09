Uñac dijo que el acuerdo salarial con docentes "es el máximo esfuerzo de todo San Juan"

El acuerdo al que se llegó esta semana se suman al 65 % de aumento a junio. Se estableció un 35% de suba a diciembre completando el 100% anual. Se pagará escalonado: 7% en septiembre, 11% en octubre, 7% en noviembre, 10 % en diciembre y en enero y febrero se aplicará la clausula gatillo (como parte acuerdo paritario 2023).

En el mismo momento de las protestas, el gobernador encabezó un acto de inauguración Escuela de Educación Inicial JINZ “Teniente Pedro Nolasco Fonseca”.

Uñac analizó que "hemos otorgado hasta la fecha el 65 por ciento de aumento y todavía tienen 15 puntos a favor respecto de la inflación generada. Hemos acordado un 35 por ciento de aumento más hasta fin de año, o sea nos vamos a un 100 por ciento a fin de año, y después en enero y febrero, que nunca se han considerado, hemos acordado cláusula gatillo. Este es el máximo esfuerzo que puede hacer, no el Estado, sino todo San Juan, con los sanjuaninos adentro".

También anunció que se descontará el día a los docentes que adhirieron al paro este viernes. "Hoy día, quien no vaya a trabajar obviamente será pasible del descuento respectivo porque a salario pagado trabajo realizado. Eso pasa en el sector privado, si no, no sería justo. Hemos sido muy complacientes hacia atrás porque entendíamos que había una situación que teníamos que mejorar y así lo hicimos. A partir de ahora no estamos mejorando la situación, estamos superando lo que hacen otras provincias argentinas. Y lo que necesitamos es que San Juan siga creciendo, que se siga trabajando, que se siga impartiendo educación", fundamentó.

También habló sobre el resto de los empleados públicos: "entre quienes trabajan en el Centro Cívico, hay un sector, que no es muy grande, que no está conforme. Bueno, hay un camino, se trabaja y se les ofrece el pago y si hay otro sector que pague más ya es una decisión del trabajador, no es una situación del Estado que es de los 800.000 sanjuaninos".