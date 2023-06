Uñac acató el fallo de la Corte Suprema y dijo que no será "cómplice del manoseo" de las elecciones

Acto seguido, dijo que "sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone. Aunque no comparta, en lo absoluto, una decisión que refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política".

No obstante, defendió su candidatura: "En su fallo la Corte reconoce que el Tribunal Electoral de San Juan hizo una interpretación textual, y que aunque no hubiera una prohibición en nuestra constitución provincial para mi candidatura toman el criterio en base a la Constitución Nacional para la inhabilitación, soslayando la autonomía provincial". Y marcó que "no voy a ser cómplice del manoseo de estas elecciones".

"Por eso quiero dar vuelta esta página y solicitar al Tribunal Electoral de la Provincia que fije rápidamente nueva fecha de elecciones para definir, sin condicionamientos y sin nuevas intromisiones, a los representantes del gobierno de nuestra Provincia por los próximos cuatro años", pidió el Gobernador.