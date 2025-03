Una foto reavivó el recuerdo de la convergencia bloquista con los sindicatos peronistas

Rueda rompió con el uñaquismo y decidió formar un bloque propio que tiene un peso específico en la Legislatura. Con cuatro bancas, puede desbalancear cualquier votación, tanto para el oficialismo como para la oposición. El bloque Bloquista tomó una posición dialoguista con el Gobierno de Marcelo Orrego y colaboró en votaciones clave como la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la rescisión del contrato de la obra de El Tambolar.

El bloquismo optó por "hablar sólo de bloquismo" y tomar distancia del uñaquismo. Incluso, el exsubsecretario de Unidad de la Gobernación de Uñac informó que no habrá una alianza electoral con el Partido Justicialista en las elecciones legislativas nacionales de este 2025. Es la primera vez en 20 años que el partido de la estrella no concreta una sociedad con el peronismo sanjuanino. O quizá haya margen para un acuerdo con un sector del PJ que no parece tener el nivel de influencia de otrora en las decisiones del partido.

La CGT San Juan no tiene una postura definida respecto a la figura del exgobernador Uñac. El líder de la central obrera, Eduardo Cabello, ratificó su cercanía al senador en varias ocasiones y desmintió las versiones de un quiebre. Sin embargo, pese a las declaraciones públicas, la tensión entre los dirigentes está latente. ¿Los sindicatos puede jugar con el bloquismo? "Paso a paso", respondieron desde el entorno del titular de la UOCRA. Usaron una frase de Cabello, de corte bíblico, para graficar la situación: "Tiempo y ocasión le acontece a todo".

Naturalmente, desde el peronismo le bajaron el precio a la foto. Según los operadores del PJ, es una movida de Cabello para "subirse el precio" y colocar sindicalistas como candidatos en la lista de diputados nacionales. ¿Será? Es una jugada válida. Mientras tanto, el bloquismo aprovecha para recordar viejas épocas de gloria del tres veces gobernador Don Leopoldo Bravo. En tanto, Cabello mira con desconfianza las alianzas nacionales de Uñac con La Cámpora a través del exministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro.