Una dirigente orreguista lanzó una teoría sobre el coqueteo Milei-Macri: "Podría pasar lo mismo"

El miércoles, la ex candidata a intendenta de Rivadavia, Luciana Cuk, participó del programa Off the record, que conducen Fernando Ortiz y Santiago Riveros. La dirigente, que caminó el departamento sólo con el gobernador electo Marcelo Orrego, dio su visión del panorama político nacional post elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (Paso). También contó cómo encarará la campaña de cara a las generales.

El punto notable de la entrevista estuvo en la teoría que lanzó Cuk sobre el coqueteo explícito entre Javier Milei -el candidato más votado el 13 de agosto- y el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. La politóloga comentó que "no me preocupe que gobierne Milei, me preocupa que gobierne Macri por medio de Milei. Esa es una gran preocupación". Una interpretación que denota la dirección explícita del empresario sobre el libertario.