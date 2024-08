Un ministro pidió a la Justicia que Alberto Fernández quede preso

Petri cuestionó el funcionamiento de la Justicia en casos de violencia de género, subrayando que, cuando se cumplen los requisitos procesales, "la respuesta inmediata en un 90% de los casos es la prisión preventiva". Expresó su sorpresa al observar que, en este caso particular, no se haya actuado con la misma celeridad, considerando la "asimetría de poder" y la posibilidad de "entorpecer el esclarecimiento de estos hechos". También mencionó que "lo que no podemos garantizar es que no existe una continuación de delitos que eventualmente se intenten encubrir y tapar".