Un gobernador busca reformar la constitución de su provincia para ser reelegido

Declaraciones "No tengo dudas": Francos anticipó que Javier Milei iría por la reelección en 2027

La primera mujer en presidir la Cámara baja santafesina impulsa profundas modificaciones, como la que le permitiría extender a Pullaro su gestión, ya que, según la legisladora, la Provincia es "una de las pocas provincias que no se ha adecuado al cambio constitucional nacional".

"Es el único cargo en toda la provincia que no tiene reelección. La tienen los legisladores, diputados y senadores, la tienen los intendentes y presidentes comunales, la tienen los concejales. Los dos únicos cargos que no tienen reelección son el de gobernador y vicegobernador. Vamos por los acuerdos. Son temas que todavía no han sido tratados y definidos", afirmó en diálogo con un medio santafesino.

García pertenece al mismo partido que el ex gobernador Miguel Lifschitz, quien logró que el proyecto de ley que impulsaba la reforma llegue al recinto en 2018, pero no pudo alcanzar la mayoría necesaria para continuar con su tratamiento.