Un famoso llegó a San Juan y criticó a los dirigentes de Javier Milei

Sobre estos dichos, Garzón dijo en Canal 13: “Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé -me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente- no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo”.

Gustavo Garzón ya está en San Juan junto a Danielito

“En vez de la Libertad Avanza deberían llamarse la Libertad Retrocede, tendrían que cambiarse el nombre estos chicos”, continuó.

Garzón, padre de dos mellizos con síndrome de down, mencionó: “Quien puede saber mejor las necesidades de la gente con discapacidad que las mismas personas con discapacidad”. “Hay personas con discapacidad que pueden ser funcionarios, incluso la Agencia Nacional de Discapacidad esta conducida por un no vidente, acá Daniel López es el director de Discapacidad de la Municipalidad de Chimbas. La política se tiene que ocupar de cubrir las necesidades de la gente, no de otra cosa. Deberían informarse un poco y no emitir un juicio con tanto desconocimiento a la vez que tan discriminatorio”, expresó.

“Down para arriba”

A las 19:30 horas de este miércoles proyectaron la película “Down para arriba” en el Cine Teatro Municipal. Este proyecto trata sobre la vida del pochoclero “Danielito” López y contó con actores con síndrome de down, como dos hijos de Garzón.